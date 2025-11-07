المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

1 1
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

2 2
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

2 1
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

روديجر يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

محمد همام

كتب - محمد همام

08:38 م 07/11/2025
روديجر

روديجر مدافع فريق ريال مدريد

حسم الدولي الألماني أنطونيو روديجر، مدافع فريق ريال مدريد، موقفه من الاستمرار مع النادي الملكي، في ظل اقتراب نهاية عقده في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن عدة أندية سعودية أبدت رغبتها في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا خلال صيف 2026، كما يسعى نادي تشيلسي لاستعادته من جديد.

وأضافت الصحيفة أن أولوية روديجر هي الاستمرار مع ريال مدريد لأطول فترة ممكنة، لكنه لا يزال في انتظار القرار الرسمي من إدارة النادي بشأن تجديد عقده.

وكان روديجر قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2022 قادمًا من تشيلسي، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع "البلوز".

وخاض المدافع الألماني 157 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات.

وحقق روديجر مع ريال مدريد عدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، إلى جانب لقبي السوبر الأوروبي (2023-2024، 2024-2025)، والدوري الإسباني موسم 2023-2024.

وعلى الصعيد العالمي، ساهم في تتويج ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية عام 2023، وكأس الإنتركونتيننتال موسم 2024-2025.

الدوري السعودي الدوري الإنجليزي ريال مدريد تشيلسي الدوري الإسباني روديجر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
النجمة

النجمة

2 1
الهلال

الهلال

71

جووووووووووووووووووووول التعادل لفريق الهلال أحرزه ثيو هيرنانديز

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg