روديجر يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

حسم الدولي الألماني أنطونيو روديجر، مدافع فريق ريال مدريد، موقفه من الاستمرار مع النادي الملكي، في ظل اقتراب نهاية عقده في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن عدة أندية سعودية أبدت رغبتها في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا خلال صيف 2026، كما يسعى نادي تشيلسي لاستعادته من جديد.

وأضافت الصحيفة أن أولوية روديجر هي الاستمرار مع ريال مدريد لأطول فترة ممكنة، لكنه لا يزال في انتظار القرار الرسمي من إدارة النادي بشأن تجديد عقده.

وكان روديجر قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2022 قادمًا من تشيلسي، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع "البلوز".

وخاض المدافع الألماني 157 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات.

وحقق روديجر مع ريال مدريد عدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، إلى جانب لقبي السوبر الأوروبي (2023-2024، 2024-2025)، والدوري الإسباني موسم 2023-2024.

وعلى الصعيد العالمي، ساهم في تتويج ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية عام 2023، وكأس الإنتركونتيننتال موسم 2024-2025.