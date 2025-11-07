المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لابورتا يكشف عن حلمه الكبير: مباراة وداع لميسي في كامب نو الجديد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:04 م 07/11/2025
ميسي

لابورتا يعد جماهير برشلونة بوداع يليق بميسي

يستعد نادي برشلونة لتصحيح واحدة من أكثر اللحظات المؤلمة في تاريخه الحديث، حين غادر أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي النادي دون وداع رسمي قبل أكثر من أربع سنوات، إذ أعلن رئيس النادي جوان لابورتا عن نيته تنظيم مباراة وداعية خاصة للنجم التاريخي عند اكتمال أعمال تطوير ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الجديد.

بعد 4 سنوات من الرحيل.. ميسي قد يعود إلى برشلونة

وخلال كلمة ألقاها لابورتا على هامش الحصة التدريبية المفتوحة للفريق في الملعب، قال: "أمام 105 آلاف متفرج، أتمنى أن يكون الملعب ممتلئًا، ستكون هذه طريقة رائعة لافتتاحه، مباراة وداع لليو، كل شيء يعتمد على رغبته، لن يكون ذلك قبل نهاية عام 2026، ولا أعرف من سيكون الرئيس، ولكن إذا كنت أنا الرئيس، فسأكون سعيدًا جدًا".

يأتي ذلك تزامنًا مع عودة برشلونة إلى ملعبه التاريخي للمرة الأولى منذ صيف 2023، بعد فترة طويلة من أعمال التجديد والتطوير الشامل التي أبعدت الفريق عن "كامب نو" لأكثر من عامين.

وشهدت الحصة التدريبية المفتوحة حضور نحو 22 ألف مشجع، في تجربة تجريبية لاختبار أنظمة الأمان والسلامة استعدادًا لاستقبال الجماهير في المباريات الرسمية من جديد.

وكان برشلونة قد خاض مبارياته السابقة في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، نظرًا لعدم جاهزية "سبوتيفاي كامب نو" في تلك الفترة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني، اضغط هنا.

برشلونة ميسي كامب نو ليونيل ميسي جوان لابورتا ملعب برشلونة الجديد افتتاح كامب نو

