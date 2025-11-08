المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
التعادل يحسم مباراة إلتشي وريال سوسييداد في افتتاح جولة الدوري الإسباني

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:22 ص 08/11/2025
إلتشي وريال سوسيداد

إلتشي وريال سوسيداد

حسمت نتيجة التعادل 1-1 مباراة إلتشي مع ضيفه ريال سوسييداد في افتتاح منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني "لاليجا".

وبعد شوط أول سلبي، سجل ألفارو رودريجيز هدف تقدم إلتشي، لكن المهاجم الإسباني الدولي ميكيل أويارزابال أحرز هدف التعادل للضيوف في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الثاني، ليخطف سوسييداد نقطة التعادل.

ورفع إلتشي رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، أما سوسييداد فلديه 13 نقطة في المركز الـ14.

وكان إلتشي قد خسر الجولة الماضية أمام برشلونة 1-3 علما بأنه سيواجه المتصدر ريال مدريد في الجولة المقبلة يوم 23 نوفمبر الحالي، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

أما ريال سوسييداد الذي يلاقي أوساسونا في الجولة المقبلة، فقد فاز بصعوبة المباراة الماضية على أتليتك بلباو 3-2 في ديربي الباسك.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر اضغط هنا

الدوري الإسباني إلتشي ريال سوسييداد

