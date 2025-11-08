المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

ليفاندوفسكي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة في الشتاء

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:28 ص 08/11/2025
روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي

كشفت تقارير إعلامية عن موقف روبرت ليفاندوفسكي، نجم هجوم برشلونة، من الرحيل عن الفريق الكتالوني في الميركاتو الشتوي المقبل.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عاما، مع برشلونة في صيف عام 2026، وأكدت تقارير أن البارسا قرر عدم تمديده، ما يعني رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن ليفاندوفسكي استبعد تماما إمكانية مغادرة برشلونة في يناير.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالانتقال إلى ميلان، حيث يسعى النادي الإيطالي للتعاقد مع مهاجم جديد.

وكانت تقارير حديثة قد أشارت إلى أن ميلان يتطلع لحسم الصفقة في الميركاتو الشتوي، لكن نظرا لموقف المهاجم البولندي، فمن المرجح أن ينتظر إلى الصيف.

وتجدر الإشارة إلى أن ليفا شارك في 11 مباراة مع الفريق الكتالوني هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف.

برشلونة روبرت ليفاندوفسكي الميركاتو الشتوي

