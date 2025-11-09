باريس سان جيرمان يرسم خطة سحرية لضم لامين يامال

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لإحداث مفاجأة كبرى في سوق الانتقالات، بالتعاقد مع لامين يامال، نجم هجوم برشلونة الإسباني.

وأعلن نادي برشلونة هذا العام عن تمديد عقد لامين يامال، بطل أوروبا مع إسبانيا والفائز بالثلاثية المحلية مع برشلونة الموسم الماضي.

ويمتد عقد لامين الجديد مع النادي الكتالوني حتى عام 2031، لكن هذا الأمر لم يؤثر على مساعي النادي الفرنسي للتعاقد مع جوهرة البارسا.

باريس سان جيرمان يستهدف لامين يامال

بحسب ما ذكرته إذاعة "RMC" فإن ناصر الخليفي، رئيس باريس، يرغب في التعاقد مع يامال، لكن المدرب لويس إنريكي أو المدير الرياضي لويس كامبوس، لم يمنحا الضوء الأخضر لضم يامال.

ونوه التقرير بأن تعاقد النادي الباريسي مع لامين، سيحتاج إلى توفير مبلغ 200 مليون يورو، علمًا بأن التشكيلة الحالية للفريق، تعتبر "مُكتملة" من الناحية الفنية بالعديد من العناصر الشابة والمميزة.

وتطرق تقرير الإذاعة الفرنسية، إلى موقف البارسا من رحيل لامين يامال، في حال وصول عرض مالي ضخم، من خلال تصريحات وكيل اللاعب، البرتغالي خورخي مينديز.

وقال مينديز: "يحتاج لامين إلى مواصلة التطور ليصبح أفضل لاعب في العقدين المقبلين، وليس فقط الأفضل لأربع أو خمس سنوات".

وأكمل وكيل اللاعب لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "لامين يلعب في نادٍ عريق مثل برشلونة، وهو المكان الأمثل لتحقيق أهدافه، والمساهمة في تطوير مسيرته".