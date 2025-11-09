برشلونة يتلقى 4 مفاجآت سارة قبل مواجهة سيلتا فيجو

تلقى الجهاز الفني لنادي برشلونة، بقيادة الألماني هانز فليك، مفاجأة سارة، قبيل مواجهة سيلتا فيجو، في الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو، مساء الأحد، على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

برشلونة يستعيد خوان جارسيا

وخطف خوان جارسيا، حارس مرمى برشلونة، وعددًا من اللاعبين المصابين، الأنظار خلال التدريبات الجماعية، اليوم السبت.

وعانى جارسيا من إصابة في غضروف الركبة، تسبب في غيابه لفترة طويلة عن المشاركة في مباريات برشلونة الماضية.

وحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الإسبانية، فإن الحارس الواعد سيتواجد ضمن بعثة الفريق التي ستتجه إلى فيجو، إذا قرر فليك ذلك.

علاوة على ذلك، تدرب الثلاثي إريك جارسيا بالقناع، أندرياس كريستنسن، وباو كوبارسي، خلال الحصة التدريبية، صباح اليوم.

يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، خلف غريمه ريال مدريد المتصدر بفارق 5 نقاط.

بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب، وفي رصيده 13 نقطة.