فليك: ندرك ضرورة المنافسة بشكل أفضل.. وسعداء بتطور كامب نو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:05 م 08/11/2025
هانسي فليك

هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة

تحدث هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ويحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره سيلتا فيجو، في إطار منافسات الجولة الـ12 من مواجهات الدوري الإسباني، ويستضيف اللقاء ملعب بالايدوس.

تصريحات هانسي فليك

استهل هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تصريحاته قائلًا: "سيلتا فيجو يمرّ بفترة جيدة، وربما في وضعٍ أفضل منا، لكن كل شيء سيعتمد على موقفنا، نريد الفوز حتى نذهب إلى فترة التوقف وفي جعبتنا ثلاث نقاط".

وأكمل عن التدريب في ملعب كامب نو: "الانطباع الأول كان رائعًا، كان بالإمكان الشعور بتاريخ هذا الملعب في الأجواء، عندما نتمكن من اللعب فيه، سيساعدنا بالتأكيد، إنه مهم جدًا لمستقبل النادي، وأود أن أهنئ جميع من عملوا على هذا المشروع".

وأضاف: "نحن سعداء جدًا بتطوره، بعد فترة التوقف سيتمكن من العودة".

وأتم فليك: "علينا مواصلة العمل حتى شهر مايو، فما زال الطريق طويلًا، اللاعبون يدركون أننا يجب أن ننافس بشكلٍ أفضل".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني هانسي فليك

