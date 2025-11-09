المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ألونسو: سأجري تغييرات جوهرية أمام فاليكانو.. وتصريحات بيل غير صحيحة

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:59 م 08/11/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جاهزية لاعبيه للمباراة القادمة ضد رايو فاليكانو، في بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد، إلى مواصلة انتفاضته، عندما يحل ضيفا على رايو فاليكانو، غدًا الأحد في الجولة الـ12 من مسابقة "لا ليجا".

يدخل الميرينجي اللقاء وهو في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، متقدمًا بفارق 5 نقاط عن برشلونة.

تصريحات ألونسو قبل مباراة ريال مدريد وفاليكانو

قال تشابي ألونسو خلال المؤتمر الصحفي: "إنها مباراة صعبة خارج أرضنا، رايو فاليكانو في حالة جيدة، وقد تعادلنا هناك العام الماضي".

وأضاف مدرب ريال مدريد: "نحن مستعدون لمباراة قوية للغاية، كل مباراة تكون مهمة بالنسبة لنا، هذه هي عقليتنا".

وتابع: "في الدوري الإسباني نريد الحفاظ على زخمنا وإنهاء الموسم بقوة، والآن نريد الحفاظ على مركزنا قبل فترة التوقف".

وواصل: "أرنولد جاهز لمباراة ريال مدريد وفاليكانو بشكل كامل، لقد شارك لبضع الدقائق أمام ليفربول، وأكد تعافيه".

وأكمل: "لا ينبغي أن نصدر أحكامًا بأن مدافعينا ضعفاء في التعامل مع الكرات الثابتة، بناءً على مباراة ليفربول".

وبسؤاله عن عودة فالفيردي إلى خط الوسط، رد: "بسبب الظروف، لعب في مركز الظهير، وأدى بشكل جيد".

وأشار مدرب ريال مدريد: "نحن نعرف أسلوب فيدي والمرونة التي يمنحنا إياها في المباريات الهامة والحاسمة".

وأوضح: "نريد الحفاظ على مستوى ثابت، لكن ليست كل المباريات متشابهة، لا اعترض على سلوك لاعبيّ قبل المباراة".

وأردف: "نعرف أين نحن الآن وما هو قادم أمامنا، نريد أن ننهي الموسم بمستوى عالٍ، هذا ما نريده".

واسترسل: "من الوارد مشاركة رودريجو على الجبهة اليمنى، لقد فعلها مرات عديدة، ولعب كذلك في الوسط".

تصريحات بيل غير صحيحة

ورد ألونسو على تصريح جاريث بيل، نجم ريال مدريد السابق، بأن تدريب الملكي ليس كتدريب باير ليفركوزن.

وعلق مدرب الريال: "أنا سعيد جدًا بفريقي، نحن نحرز تقدمًا وهذا ما يُسعدني ولم أجد (غرورًا) من النجوم".

موعد مباراة ريال مدريد ضد فاليكانو

يحين موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني، يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، على ملعب "فاييكاس".

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports 2HD.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني رايو فاليكانو تشابي ألونسو

