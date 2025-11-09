إصابة مفاجئة تضرب ريال مدريد قبل مواجهة رايو فاليكانو

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ضربة قوية، بإصابة أحد أهم نجومه، قبل مواجهة رايو فاليكانو، في بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد، لمواصلة تألقه في الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفا على رايو فاليكانو، غدًا الأحد في الجولة الـ12 من المسابقة.

يدخل الميرينجي اللقاء وهو في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، متقدمًا بفارق 5 نقاط عن برشلونة.

إصابة ميليتاو قبل مباراة ريال مدريد وفاليكانو

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الديسمارك" فقد تعرض المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، للإصابة خلال تدريب الفريق الملكي، اليوم.

وتلقى ميليتاو علاجًا موضعيًا بواسطة رباط ضاغط، بعد تعرضه لإصابة طفيفة، ليبادر تشابي ألونسو على الفور بتعديل سير التمرين.

ودخل مدرب ريال مدريد بنفسه إلى أرضية الملعب، ليحل محل اللاعب البرازيلي الدولي بشكل مؤقت.

بينما شهدت تدريبات اليوم، عودة النمساوي دافيد ألابا، بعد اكتمال شفاءه ليصبح متاحًا بشكل كامل للمشاركة مع الفريق.

ونوه التقرير بأن ألونسو يفكر في إشراك فيرلاند ميندي بمركز قلب الدفاع، تحسبًا لإمكانية الاعتماد عليه عند الحاجة.

ولعب ميليتاو 13 مباراة مع ريال مدريد بجميع البطولات هذا الموسم 2025/2026، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فاليكانو

يحين موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني، يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، على ملعب "فاييكاس".

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports 2HD.