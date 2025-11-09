المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

2 2
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

2 2
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

1 0
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إصابة مفاجئة تضرب ريال مدريد قبل مواجهة رايو فاليكانو

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:22 م 08/11/2025
فريق ريال مدريد

ريال مدريد

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ضربة قوية، بإصابة أحد أهم نجومه، قبل مواجهة رايو فاليكانو، في بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد، لمواصلة تألقه في الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفا على رايو فاليكانو، غدًا الأحد في الجولة الـ12 من المسابقة.

يدخل الميرينجي اللقاء وهو في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، متقدمًا بفارق 5 نقاط عن برشلونة.

إصابة ميليتاو قبل مباراة ريال مدريد وفاليكانو

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الديسمارك" فقد تعرض المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، للإصابة خلال تدريب الفريق الملكي، اليوم.

وتلقى ميليتاو علاجًا موضعيًا بواسطة رباط ضاغط، بعد تعرضه لإصابة طفيفة، ليبادر تشابي ألونسو على الفور بتعديل سير التمرين.

ودخل مدرب ريال مدريد بنفسه إلى أرضية الملعب، ليحل محل اللاعب البرازيلي الدولي بشكل مؤقت.

بينما شهدت تدريبات اليوم، عودة النمساوي دافيد ألابا، بعد اكتمال شفاءه ليصبح متاحًا بشكل كامل للمشاركة مع الفريق.

ونوه التقرير بأن ألونسو يفكر في إشراك فيرلاند ميندي بمركز قلب الدفاع، تحسبًا لإمكانية الاعتماد عليه عند الحاجة.

ولعب ميليتاو 13 مباراة مع ريال مدريد بجميع البطولات هذا الموسم 2025/2026، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فاليكانو

يحين موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني، يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، على ملعب "فاييكاس".

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports 2HD.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني رايو فاليكانو إيدير ميليتاو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg