برشلونة يبحث عن كسر عقدته.. وسيلتا فيجو يحلم بفوزه الأول في "بالايدوس"

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:07 م 08/11/2025
برشلونة ضد سيلتا فيجو

برشلونة ضد سيلتا فيجو - صورة أرشيفية

لا يزال ملعب بالايدوس معقل نادي سيلتا فيجو، بمثابة عقدة حقيقية لفريق برشلونة، إذ لم يتمكّن الفريق الكتالوني من الفوز على ملعب منافسه المقبل، سوى مرتين فقط في آخر عشر زيارات.

ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره سيلتا فيجو، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وحقق سيلتا فيجو 4 انتصارات خلال تلك الفترة، مقابل 4 تعادلات، بينما خرج برشلونة منتصرًا في مناسبتين فقط.

أما على صعيد المواجهات بين المدربين، فقد واجه كلاوديو جيرالديز كتيبة هانز فليك في مناسبتين، انتهت الأولى بالتعادل (2-2) على ملعب فريقه، بينما فاز برشلونة في المباراة الثانية (4-3) على أرضه.

في آخر زيارة للبلوجرانا إلى ملعب بالايدوس، يوم 23 نوفمبر من العام الماضي، كان برشلونة متقدّمًا بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 84، لكن سيلتا نجح في العودة بتسجيل هدفين خلال دقيقتين فقط عبر ألفون وهوجو ألفاريز، ليخطف تعادلًا بطعم الانتصار، بعد أن كان رافينيا وليفاندوفسكي قد سجلا هدفي الضيوف.

وفي المقابل لم يتمكن سيلتا بعد من تحقيق أي فوز على أرضه في بالايدوس منذ بداية الموسم الجاري، في الدوري الإسباني، مكتفيًا بخمسة تعادلات بنتيجة (1-1) وتلقّي هزيمة واحدة، في وقت كان يتميّز فيه الموسم الماضي بقوة أدائه على ملعبه.

المباراة ستحمل طابعًا عاطفيًا لعدة لاعبين من سيلتا فيجو، سبق لهم تمثيل برشلونة، مثل أوسكار مينجيزا وماركوس ألونسو وإليكس موريبا وجوتجلا، إضافة إلى الحارس الثالث مارك فيدال، الذي سبق له اللعب في صفوف الفريق الرديف لبرشلونة.

