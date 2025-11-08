المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جيرونا يغادر المركز الأخير في الدوري الإسباني أمام ألافيس

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:23 م 08/11/2025
جيرونا

جيرونا يهزم ألافيس

غادر نادي جيرونا المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني، اليوم السبت، بالفوز (1-0) على ديبورتيفو ألافيس.

والتقى جيرونا على أرضه في ملعب مونتيليفي، بألافيس، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات الليجا الإسبانية.

جيرونا يغادر المركز الأخير في الدوري الإسباني

نجح جيرونا في تسجيل هدف في مرمى ديبورتيفو ألافيس بالدقيقة 16 عن طريق فيكتور تسيجانكوف.

وحافظ جيرونا على تقدمه أمام ألافيس، رغم محاولات الضيوف الهجومية التي لم تتوقف حتى نهاية الدقائق الـ90.

وحقق جيرونا الفوز الثاني له هذا الموسم في منافسات الدوري الإسباني، بعد التعثر في 3 مباريات متتالية.

وقفز جيرونا في ترتيب الدوري الإسباني من المركز الأخير إلى السادس عشر برصيد 10 نقاط، ليهرب مؤقتًا من مراكز الهبوط.

ويستعد جيرونا لمواجهة ريال بيتيس في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإسباني، الأحد 23 نوفمبر، بعد نهاية أسبوع فيفا.

مباراة جيرونا القادمة
الدوري الإسباني جيرونا ديبورتيفو ألافيس

