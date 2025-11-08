المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"سنقيم الوضع بنهاية الموسم".. ألفاريز يرد على شائعات برشلونة وباريس سان جيرمان

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:57 م 08/11/2025
ألفاريز

جوليان ألفاريز

في ظل اهتمام كل من برشلونة وباريس سان جيرمان بضمه، كشف جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد عن موقفه بخصوص الشائعات المتداولة حول مستقبله، مؤكدًا أنه يركز حاليًا على فريق العاصمة الإسبانية.

محاولات أتلتيكو لتجديد عقد ألفاريز بعد بداية الموسم القوية

ورغم محاولات أتلتيكو تمديد عقد اللاعب الأرجنتيني، الذي يمتد حتى عام 2030، منذ عدة أسابيع، لم يقرر ألفاريز التجديد بعد، ما أثار التكهنات حول إمكانية انتقاله لأحد الأندية الكبيرة الأخرى في الصيف المقبل.

وانتقل ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد قبل 15 شهرًا قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، ونجح في إثبات ذاته تدريجيًا بعد بداية متواضعة، مسجلًا 29 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة في 57 مباراة بجميع المسابقات مع ناديه.

هذا الموسم، بدأ اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بقوة، محققًا 9 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 14 مباراة، ليكون لاعبًا أساسيًا في مدريد، وهو ما لم يضمنه له بيب جوارديولا في مانشستر سيتي بسبب وجود إيرلينج هالاند.

ألفاريز يكشف الحقيقة: لا شيء رسمي حتى الآن

وحول شائعات اهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان، صرح ألفاريز في مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول: "بصراحة، لا أعرف، أرى ما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي، في إسبانيا هناك الكثير من الحديث عني وعن برشلونة".

وأضاف: "عندما انضممت لأتلتيكو مدريد العام الماضي، كان هناك حديث كبير عن باريس سان جيرمان، صحيح أن هناك مناقشات بين إدارة باريس ووكيل أعمالي حول إمكانية ضمي، لكن ذلك لم يحدث، في الوقت الحالي، أركز على أتلتيكو مدريد وسنقيم الوضع بنهاية الموسم".

وأشار وكيله فرناندو هيدالجو إلى أن ما ينشر عن الانتقالات مجرد تكهنات، مؤكدًا: "لا شيء مما كتب صحيح؛ إنها مجرد تكهنات خيالية".

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

 

