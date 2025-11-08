أنهى نادي إشبيلية سلسلة سلبية من النتائج في منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، مساء اليوم السبت، بالفوز (1-0) على أوساسونا.

واستقبل إشبيلية ضيفه أوساسونا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني.

إشبيلية يهزم أوساسونا

سيطرت نتيجة التعادل السلبي على الشوط الأول بين إشبيلية وأوساسونا، مع فرص هجومية قليلة.

واستطاع إشبيلية التقدم بهدف أول في الدقيقة 51 من ركلة جزاء نجح روبن فارجاس في تنفيذها.

وحافظ إشبيلية على تقدمه أمام أوساسونا حتى نهاية الدقائق الـ90.

وصحح إشبيلية أوضاعه في منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد 3 هزائم متتالية على يد مايوركا وسوسيداد وأتلتيكو مدريد.

واستطاع الفريق الأندلسي أن يقفز في جدول ترتيب الدوري الإسباني من المركز الرابع عشر إلى الثامن، برصيد 16 نقطة.

يشار إلى أن إشبيلية يحل ضيفًا على إسبانيول في الجولة المقبلة بالدوري الإسباني، الأحد 23 نوفمبر، بعد نهاية أسبوع فيفا.