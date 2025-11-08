المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أنهى سلسلة سلبية.. إشبيلية يهزم أوساسونا في الدوري الإسباني

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:42 م 08/11/2025
إشبيلية وأوساسونا

إشبيلية يستعيد انتصاراته في الدوري الإسباني

أنهى نادي إشبيلية سلسلة سلبية من النتائج في منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، مساء اليوم السبت، بالفوز (1-0) على أوساسونا.

واستقبل إشبيلية ضيفه أوساسونا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني.

إشبيلية يهزم أوساسونا

سيطرت نتيجة التعادل السلبي على الشوط الأول بين إشبيلية وأوساسونا، مع فرص هجومية قليلة.

واستطاع إشبيلية التقدم بهدف أول في الدقيقة 51 من ركلة جزاء نجح روبن فارجاس في تنفيذها.

وحافظ إشبيلية على تقدمه أمام أوساسونا حتى نهاية الدقائق الـ90.

وصحح إشبيلية أوضاعه في منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد 3 هزائم متتالية على يد مايوركا وسوسيداد وأتلتيكو مدريد.

واستطاع الفريق الأندلسي أن يقفز في جدول ترتيب الدوري الإسباني من المركز الرابع عشر إلى الثامن، برصيد 16 نقطة.

يشار إلى أن إشبيلية يحل ضيفًا على إسبانيول في الجولة المقبلة بالدوري الإسباني، الأحد 23 نوفمبر، بعد نهاية أسبوع فيفا.

مباراة اشبيلية القادمة
أوساسونا الدوري الإسباني إشبيلية

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

