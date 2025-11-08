واصل نادي أتلتيكو مدريد انتصاراته في منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، بالفوز على ليفانتي.

واستقبل أتلتيكو مدريد ضيفه ليفانتي في ملعب واندا ميتروبوليتانو، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني 2025-2026.

أتلتيكو مدريد يواصل انتصاراته أمام ليفانتي

تقدم نادي أتلتيكو مدريد بهدف مبكر في الدقيقة 12 بفضل اللاعب أدريان دي لا فوينتي الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه ليفانتي.

وتمكن ليفانتي من إدراك التعادل عن طريق مانو سانشيز في الدقيقة 21، ثم حافظ على النتيجة نفسها حتى نهاية الشوط الأول.

وأهدر أتلتيكو العديد من الفرص المحققة في بداية الشوط الثاني، ليدفع المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بالفرنسي أنطوان جريزمان عند حدود الدقيقة 61.

ولم يتأخر الهداف التاريخي لنادي أتلتيكو مدريد عن تسجيل الأهداف، ليحرز هدف التقدم مجددًا على ليفانتي بعد ثوان قليلة من مشاركته في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 80، نجح جريزمان في إضافة هدف أتلتيكو مدريد الثالث في مرمى ليفانتي، ليحقق فريق سيميوني انتصارًا مستحقًا على أرضه في ميتروبوليتانو.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز الرابع على التوالي في الدوري الإسباني، ليصعد إلى المركز الثالث بـ25 نقطة، نفس رصيد الوصيف برشلونة الذي لم يخض بعد مباراته هذا الأسبوع.