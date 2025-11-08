المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
بارما

بارما

1 2
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

1 3
22:05
لانس

لانس

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 1
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 1
19:30
ليفانتي

ليفانتي

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

1 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
19:00
تورينو

تورينو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بقيادة جريزمان.. أتلتيكو يواصل انتصاراته في الدوري الإسباني أمام ليفانتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:07 م 08/11/2025
أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

واصل نادي أتلتيكو مدريد انتصاراته في منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، بالفوز على ليفانتي.

واستقبل أتلتيكو مدريد ضيفه ليفانتي في ملعب واندا ميتروبوليتانو، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني 2025-2026.

أتلتيكو مدريد يواصل انتصاراته أمام ليفانتي

تقدم نادي أتلتيكو مدريد بهدف مبكر في الدقيقة 12 بفضل اللاعب أدريان دي لا فوينتي الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه ليفانتي.

وتمكن ليفانتي من إدراك التعادل عن طريق مانو سانشيز في الدقيقة 21، ثم حافظ على النتيجة نفسها حتى نهاية الشوط الأول.

وأهدر أتلتيكو العديد من الفرص المحققة في بداية الشوط الثاني، ليدفع المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بالفرنسي أنطوان جريزمان عند حدود الدقيقة 61.

ولم يتأخر الهداف التاريخي لنادي أتلتيكو مدريد عن تسجيل الأهداف، ليحرز هدف التقدم مجددًا على ليفانتي بعد ثوان قليلة من مشاركته في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 80، نجح جريزمان في إضافة هدف أتلتيكو مدريد الثالث في مرمى ليفانتي، ليحقق فريق سيميوني انتصارًا مستحقًا على أرضه في ميتروبوليتانو.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز الرابع على التوالي في الدوري الإسباني، ليصعد إلى المركز الثالث بـ25 نقطة، نفس رصيد الوصيف برشلونة الذي لم يخض بعد مباراته هذا الأسبوع.

مباراة اتلتيكو مدريد القادمة
الدوري الإسباني ليفانتي أتلتيكو مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg