المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:30
الزمالك

الزمالك

كأس السوبر المصرى
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

انتزع الوصافة.. فياريال يهزم إسبانيول في الدوري الإسباني

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:12 ص 09/11/2025
فياريال

فياريال يهزم إسبانيول

نجح نادي فياريال في الارتقاء إلى وصافة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، إثر تفوقه (2-0) على إسبانيول.

وحل فياريال ضيفًا على إسبانيول في مباراة أقيمت هذا المساء ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني 2025-2026.

فياريال يهزم إسبانيول

تقدم فياريال على إسبانيول بهدف من توقيع المهاجم جيرارد مورينو في الدقيقة 43، حيث رفض اللاعب الاحتفال أمام فريقه السابق.

وفي الشوط الثاني، قضى فياريال على آمال إسبانيول الذي بدا ضعيفًا على أرضه، بهدف ثان في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب ألبرتو موليرو.

وحقق فياريال الفوز الثالث تواليًا في منافسات الدوري الإسباني بعد أن تفوق على فالنسيا ورايو فاليكانو وإسبانيول على الترتيب.

وأصبح فياريال ثانيًا في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، متفوقًا بشكل مؤقت على برشلونة بفارق نقطة وحيدة، قبل لقاء الأخير ضد سيلتا فيجو.

من جانبه، ظل إسبانيول سادسًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ18 نقطة.

طالع ترتيب الدوري الإسباني بالكامل من هنا

مباراة فياريال القادمة
فياريال الدوري الإسباني إسبانيول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg