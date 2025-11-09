نجح نادي فياريال في الارتقاء إلى وصافة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، إثر تفوقه (2-0) على إسبانيول.

وحل فياريال ضيفًا على إسبانيول في مباراة أقيمت هذا المساء ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني 2025-2026.

فياريال يهزم إسبانيول

تقدم فياريال على إسبانيول بهدف من توقيع المهاجم جيرارد مورينو في الدقيقة 43، حيث رفض اللاعب الاحتفال أمام فريقه السابق.

وفي الشوط الثاني، قضى فياريال على آمال إسبانيول الذي بدا ضعيفًا على أرضه، بهدف ثان في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب ألبرتو موليرو.

وحقق فياريال الفوز الثالث تواليًا في منافسات الدوري الإسباني بعد أن تفوق على فالنسيا ورايو فاليكانو وإسبانيول على الترتيب.

وأصبح فياريال ثانيًا في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، متفوقًا بشكل مؤقت على برشلونة بفارق نقطة وحيدة، قبل لقاء الأخير ضد سيلتا فيجو.

من جانبه، ظل إسبانيول سادسًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ18 نقطة.

طالع ترتيب الدوري الإسباني بالكامل من هنا