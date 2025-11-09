المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
فريق عادله وآخر سبقه.. الضغط يشتد على برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:23 ص 09/11/2025
برشلونة

برشلونة

اشتد الضغط على نادي برشلونة، مساء السبت، بعد أن تمكن فريق من معادلة عدد نقاطه في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026، واستطاع فريق آخر أن يسبقه.

ويستعد برشلونة هذا المساء لخوض مباراته في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني، خارج أرضه، أمام سيلتا فيجو.

الضغط يشتد على برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني

أصبح لزامًا على برشلونة أن يحقق نتيجة إيجابية ضد سيلتا فيجو، إذا أراد استعادة الوصافة في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ونجح فياريال في الفوز (2-0) على إسبانيول، ليتخطى برشلونة مؤقتًا في ترتيب الدوري الإسباني، بعد وصوله إلى النقطة 26.

وفي العاصمة الإسبانية مدريد، انتصر أتلتيكو (3-1) على ليفانتي، ليتقدم إلى المركز الرابع بـ25 نقطة، نفس عدد نقاط برشلونة.

ويبقى ريال مدريد الذي لم يخض بعد مباراته هذا الأسبوع بالدوري الإسباني، في مأمن، حيث يبتعد بـ4 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

يشار إلى أن مباراة صعبة أيضًا تنتظر ريال مدريد في الجولة الثانية عشر، إذ يحل ضيفًا على رايو فاليكانو، مساء اليوم الأحد.

طالع ترتيب الدوري الإسباني بالكامل من هنا

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فياريال الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

