المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رايو فاليكانو يعطل قطار ريال مدريد بتعادل سلبي في الدوري الإسباني

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:15 م 09/11/2025
ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي، أمام رايو فاليكانو، في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الإسباني.

حل ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على رايو فاليكانو، في مباراة تقام فعاليتها ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

انطلقت المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "كامبو دي فوتبول دي فاييكاس".

ريال مدريد يتعثر أمام رايو فاليكانو

بدأ ريال مدريد بتشكيل أساسي مكون من: "كورتوا، فالفيردي، هويسين، أسينسيو، كاريراس، كامافينجا، جولر، بلينجهام، دياز، مبابي، فينيسيوس".

وجلس على مقاعد البدلاء: "لونين، أرنولد، ميستري، ميليتاو، ألابا، إندريك فيليبي، رودريجو، جونزالو جارسيا، فران جارسيا، إدوارد ميندي".

شهد الشوط الأول تقديم رايو فاييكانو أداءً مميزًا، حيث لم يكتف الفريق المضيف بمجاراة ريال مدريد، بل تفوق عليه بوضوح في السيطرة والخطورة.

وأثارت لقطة سقوط جود بيلينجهام في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، جدلاً واسعًا، حيث تلقى اللاعب كرة عرضية، لكنه لم يسددها بأريحية، بعد تعرضه للشد من لاعب فاليكانو.

ولم يحتسب حكم اللقاء، خوان مارتينيز مونيرا، أي مخالفة، كما لم يستدع من قبل غرفة تقنية الفيديو لمراجعة الحالة، رغم مطالبة اللاعبين باعتبارها عرقلة واضحة.

وهدد فينيسيوس جونيور، جناح النادي الملكي، مرمى الفريق المضيف بأكثر من تسديدة خطيرة، لكن دون وصول ناجح إلى المرمى.

لكن المثير أن الفرنسي يقم كيليان مبابي لم يقم بأي تسديدة في الشوط الأول ضد رايو فاييكانو، وهو رقم سلبي لم يحدث منذ بداية الموسم الجاري.

وخلال الشوط الثاني حاول ريال مدريد تهديد مرمى رايو فاليكانو، لكنه اصطدم بصلابة دفاعية واستبسال واضح من أصحاب الأرض.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع فاليكانو رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ12.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني رايو فاليكانو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg