سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي، أمام رايو فاليكانو، في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الإسباني.

حل ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على رايو فاليكانو، في مباراة تقام فعاليتها ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

انطلقت المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "كامبو دي فوتبول دي فاييكاس".

ريال مدريد يتعثر أمام رايو فاليكانو

بدأ ريال مدريد بتشكيل أساسي مكون من: "كورتوا، فالفيردي، هويسين، أسينسيو، كاريراس، كامافينجا، جولر، بلينجهام، دياز، مبابي، فينيسيوس".

وجلس على مقاعد البدلاء: "لونين، أرنولد، ميستري، ميليتاو، ألابا، إندريك فيليبي، رودريجو، جونزالو جارسيا، فران جارسيا، إدوارد ميندي".

شهد الشوط الأول تقديم رايو فاييكانو أداءً مميزًا، حيث لم يكتف الفريق المضيف بمجاراة ريال مدريد، بل تفوق عليه بوضوح في السيطرة والخطورة.

وأثارت لقطة سقوط جود بيلينجهام في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، جدلاً واسعًا، حيث تلقى اللاعب كرة عرضية، لكنه لم يسددها بأريحية، بعد تعرضه للشد من لاعب فاليكانو.

ولم يحتسب حكم اللقاء، خوان مارتينيز مونيرا، أي مخالفة، كما لم يستدع من قبل غرفة تقنية الفيديو لمراجعة الحالة، رغم مطالبة اللاعبين باعتبارها عرقلة واضحة.

وهدد فينيسيوس جونيور، جناح النادي الملكي، مرمى الفريق المضيف بأكثر من تسديدة خطيرة، لكن دون وصول ناجح إلى المرمى.

لكن المثير أن الفرنسي يقم كيليان مبابي لم يقم بأي تسديدة في الشوط الأول ضد رايو فاييكانو، وهو رقم سلبي لم يحدث منذ بداية الموسم الجاري.

وخلال الشوط الثاني حاول ريال مدريد تهديد مرمى رايو فاليكانو، لكنه اصطدم بصلابة دفاعية واستبسال واضح من أصحاب الأرض.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع فاليكانو رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ12.