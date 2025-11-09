المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:37 م 09/11/2025
ريال مدريد وفاليكانو

ريال مدريد ضد فاليكانو

نجح ريال مدريد في الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، رغم تعثره أمام رايو فاليكانو، مساء اليوم الأحد.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي، أمام رايو فاليكانو، في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الإسباني.

حل ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على رايو فاليكانو، في مباراة تقام فعاليتها ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من التعادل، واصل ريال مدريد الاحتفاظ بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، وفي رصيده 31 نقطة.

ويتفوق النادي الملكي على أقرب ملاحقيه، برشلونة، والذي يواجه سيلتا فيجو، مساء اليوم، بفارق 6 نقاط كاملة.

بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر، وذلك بعد مرور (12) جولة حتى الآن.

وكان أتلتيكو مدريد قد حصد فوزًا ثمينًا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، أمس، على حساب ليفانتي.

بينما انتصر إشبيلية وأتلتيك بلباو، على أوساسونا وريال أوفييدو، بنتيجة (1-0).

طالع ترتيب الدوري الإسباني بالكامل من هنا

مباراة ريال مدريد القادمة
