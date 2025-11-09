المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:01 م 09/11/2025
برشلونة

فريق برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل النادي الكتالوني لمواجهة مضيفه سيلتا فيجو، على ملعب بالايدوس، في ختام لقاءات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهد تشكيل كتيبة البلوجرانا تواجد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بصفة أساسية، لأول مرة منذ فترة طويلة في الليجا، بعدما كان بديلًا خلال المواجهات الماضية لحساب فيران توريس.  

ويدخل برشلونة لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، إريك جارسيا

خط الوسط: مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال

ويبحث برشلونة عن استغلال تعثر منافسه ريال مدريد، الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه رايو فاليكانو.

ويحتل برشونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن فياريال الوصيف، و6 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.

وفي المقابل يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الليجا، برصيد 13 نقطة.

