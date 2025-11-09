أعرب تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن أسفه للتعادل المخيب أمام رايو فاليكانو، في بطولة الدوري الإسباني.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي، أمام رايو فاليكانو، في مباراة أقيمت على ملعب "كامبو دي فوتبول دي فاييكاس".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع فاليكانو رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ12.

تصريحات تشابي ألونسو

قال تشابي ألونسو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "كنا مستعدين لمباراة صعبة، لطالما عانينا هنا، وهذا العام لم يكن استثناءً".

وأضاف: "رايو فاليكانو منافس صعب ويتطلب الكثير منا خاصة في الشوط الثاني، كانت مباراة انتقالية، لديهم قدرة كبيرة على تعقيد الأمور".

وتابع: "اليوم أردنا لعب مباراة معينة، من الصعب بعض الشيء الوصول إلى الأداء المطلوب، كان من الممكن تعديل الأمور في الشوط الثاني".

وواصل: "لا أرجع ذلك إلى التقلبات النفسية، نحن مستقرون جدًا من الناحية النفسية. الليجا تُلعب مباراة بمباراة، واليوم لم نتمكن من الفوز".

وأكمل: "أشعر بالقلق من الرغبة في مواصلة النمو والتطور، مع الانخراط في نقد ذاتي بنّاء، ما زلنا في شهر نوفمبر، والطريق طويل".

ولفت ألونسو: "علينا أن نكون أكثر وعيًا وأن نلتزم بمعايير عالية، لا نفوز في كل المواجهات، لكننا لا نخسر جميعها أيضًا".

وأشار: "في الشوط الثاني، صمد دفاعنا جيدًا. لم نتمكن من اختراق دفاعهم هجوميًا، لكننا صمدنا دفاعيًا. ليس نقصًا في الحماس".

ونوه بأنه: "خرجت المباراة عن السيطرة بعض الشيء في الشوط الثاني؛ افتقرنا إلى القدرة على خلق المزيد من الفرص في الهجوم".

وأكد: "نعرف موقفنا، علينا أن نعرف كيف نوازن بين السراء والضراء، المطالب كبيرة جدًا، لكننا نتعايش معها ونستعد لها".

وأردف: "كانت لدى أرنولد مشكلة مختلفة عن تلك التي واجهها أمام ليفربول، كان بخير قبل المباراة، اللاعب بعد الإصابة، يحتاج إلى بعض الوقت".

واختتم ألونسو تصريحاته بأن: "ترينت سيكون لديه وقت للتعافي والعودة بشكل جيد خلال فترة التوقف الدولي".