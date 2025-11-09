المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"هاتريك ليفاندوفسكي".. برشلونة يسقط سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:03 ص 10/11/2025
احتفال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

احتفال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة خلال مواجهة سيلتا فيجو

حقق نادي برشلونة فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه سيلتا فيجو، برباعية مقابل هدفين، على ملعب بالايدوس، في ختام لقاءات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة مبكرًا من ركلة جزاء، عقب لمسة يد على ماركوس ألونسو، احتسبها الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو، ليسجلها روبرت ليفاندوفسكي بنجاح في الدقيقة العاشرة.

وأدرك سيلتا فيجو التعادل سريعًا بعد دقيقة واحدة، بأقدام سيرجيو كاريرا، بعد ضرب مصيدة التسلل لفريق برشلونة.

واستعاد برشلونة تقدمه بأقدام روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 37 بعد عرضية متقنة من ماركوس راشفورد، ثم عاد سيلتا فيجو ليدرك التعادل في الدقيقة 43 بتسديدة صاروخية متقنة من المهاجم بورخا إيجليسياس.

واستعاد برشلونة تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، في الوقت بدل الضائع، بأقدام الجناح لامين يامال.

وحسم ليفاندوفسكي اللقاء لصالح برشلونة، بتسجيل الهدف الرابع لفريقه والثالث له (الهاتريك)، في الدقيقة 73.

وتحصل لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج على البطاقة الحمراء، في الدقيقة 95 من عمر اللقاء.

واستغل برشلونة تعثر غريمه ريال مدريد، الذي تعادل مع رايو فاليكانو، ليقلص الفارق معه لثلاث نقاط في صراع الصدارة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة، ارتقى بها لوصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 13 نقطة، يحتل بها المركز الثالث عشر.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة سيلتا فيجو ليفاندوفسكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg