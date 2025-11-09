حقق نادي برشلونة فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه سيلتا فيجو، برباعية مقابل هدفين، على ملعب بالايدوس، في ختام لقاءات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة مبكرًا من ركلة جزاء، عقب لمسة يد على ماركوس ألونسو، احتسبها الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو، ليسجلها روبرت ليفاندوفسكي بنجاح في الدقيقة العاشرة.

وأدرك سيلتا فيجو التعادل سريعًا بعد دقيقة واحدة، بأقدام سيرجيو كاريرا، بعد ضرب مصيدة التسلل لفريق برشلونة.

واستعاد برشلونة تقدمه بأقدام روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 37 بعد عرضية متقنة من ماركوس راشفورد، ثم عاد سيلتا فيجو ليدرك التعادل في الدقيقة 43 بتسديدة صاروخية متقنة من المهاجم بورخا إيجليسياس.

واستعاد برشلونة تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، في الوقت بدل الضائع، بأقدام الجناح لامين يامال.

وحسم ليفاندوفسكي اللقاء لصالح برشلونة، بتسجيل الهدف الرابع لفريقه والثالث له (الهاتريك)، في الدقيقة 73.

وتحصل لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج على البطاقة الحمراء، في الدقيقة 95 من عمر اللقاء.

واستغل برشلونة تعثر غريمه ريال مدريد، الذي تعادل مع رايو فاليكانو، ليقلص الفارق معه لثلاث نقاط في صراع الصدارة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة، ارتقى بها لوصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 13 نقطة، يحتل بها المركز الثالث عشر.