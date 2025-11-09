أحدث الموضوعات
الخزينة تنتعش.. كم سيحصل الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري؟
الأبيض لا يعرف الفوز في الوقت الأصلي.. سجل كاسح للأهلي أمام الزمالك في السوبر
قانون اللعبة.. لماذا ألغي هدف الجزيري أمام الأهلي؟ (مستند)
رقم مرعب.. الأهلي يعزز صدارته لسجل أبطال السوبر المصري
"أرقام سلبية بالجملة".. خسارة ثلاثية الأبعاد للزمالك من الأهلي على هامش السوبر (أرقام)
