كلام فى الكورة
مباريات الدوري الإسباني.. ريال مدريد وفالنسيا يتعثران.. وفوز أتلتيك بلباو

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

12:05 ص 10/11/2025
مباراة بيلباو وأوفييدو

أتلتيك بلباو ضد أوفييدو

أسدل الستار على مجريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2025-2026، والتي شهدت نتائج مثيرة للكبار.

وانتصر برشلونة على سيلتا فيجو، بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الأحد، في ختام مباريات الجولة، على ملعب "بالايدوس".

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإسباني

جاءت رباعية برشلونة أمام سيلتا فيجو، عبر روبرت ليفاندوفسكي "هاتريك" في الدقائق 10، 37، 73، ولامين يامال بالدقيقة 4+45.

بينما تكفل بإحراز هدفي سيلتا فيجو سيرجيو كاريرا في الدقيقة 11 وبورخا إيجليسياس بالدقيقة 43.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي، بدون أهداف، أمام رايو فاليكانو، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "فاييكاس".

وعلى الرغم من التعادل المخيب، واصل ريال مدريد الاحتفاظ بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، وفي رصيده 31 نقطة.

ويتفوق الملكي (31 نقطة) على برشلونة بـ3 نقاط، بعد فوز الأخير على سيلتا فيجو، والذي تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ13.

وتجمد رصيد رايو فاليكانو، منافس ريال مدريد خلال هذه الجولة عند 15 نقطة، في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.

بينما انتزع الثنائي إشبيلية وأتلتيك بلباو، الفوز على حساب أوساسونا وريال أوفييدو، بنتيجة (1-0).

وسقط ريال بيتيس في فخ التعادل الإيجابي أمام فالنسيا، بهدف لكل منهما، وفاز ريال مايوركا على خيتافي (1-0).

طالع ترتيب الدوري الإسباني بالكامل من هنا

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة سيلتا فيجو رايو فاليكانو ترتيب الدوري الإسباني

