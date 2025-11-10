لن يغيب طويلا.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فالفيردي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي.

فالفيردي خرج في الدقيقة 83 من المباراة التي انتهت بتعادل ريال مدريد سلبيا مع رايو فاييكانو، أمس الأحد، في الجولة 12 من الدوري الإسباني، بعد تعرضه لإصابة.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الإثنين: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا فيدي فالفيردي من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، شُخِّصت إصابته في العضلة شبه الغشائية في فخذه اليمنى".

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب فالفيردي المتوقعة، مكتفيا بالإشارة إلى أنه "في انتظار تطور الحالة".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إصابة تشواميني لن تستدعي غيابه لفترة طويلة، ومن المتوقع غيابه لـ10 أيام.

وبهذا لن يشارك فيدي مع أوروجواي في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي، ومن المتوقع أن يكون لائقا في أول مباراة لريال مدريد بعد التوقف، أمامإلتشي في الجولة 13 من الليجا، يوم 23 من الشهر الجاري.

يذكر أن فالفيردي يعد لاعبا محوريا في ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو، إذ شارك في 15 من 16 مباراة لعبها الفريق الملكي هذا الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وفي الموسم الحالي صنع لاعب الوسط صاحب الـ27 عاما 4 أهداف ولم يسجل.

