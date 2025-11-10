المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

لن يغيب طويلا.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فالفيردي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:33 م 10/11/2025
فالفيردي

فيدريكو فالفيردي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي.

فالفيردي خرج في الدقيقة 83 من المباراة التي انتهت بتعادل ريال مدريد سلبيا مع رايو فاييكانو، أمس الأحد، في الجولة 12 من الدوري الإسباني، بعد تعرضه لإصابة.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الإثنين: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا فيدي فالفيردي من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، شُخِّصت إصابته في العضلة شبه الغشائية في فخذه اليمنى".

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب فالفيردي المتوقعة، مكتفيا بالإشارة إلى أنه "في انتظار تطور الحالة".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إصابة تشواميني لن تستدعي غيابه لفترة طويلة، ومن المتوقع غيابه لـ10 أيام.

وبهذا لن يشارك فيدي مع أوروجواي في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي، ومن المتوقع أن يكون لائقا في أول مباراة لريال مدريد بعد التوقف، أمامإلتشي في الجولة 13 من الليجا، يوم 23 من الشهر الجاري.

يذكر أن فالفيردي يعد لاعبا محوريا في ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو، إذ شارك في 15 من 16 مباراة لعبها الفريق الملكي هذا الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وفي الموسم الحالي صنع لاعب الوسط صاحب الـ27 عاما 4 أهداف ولم يسجل.

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

