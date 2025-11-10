ميسي: أتمنى العودة يوما ما إلى ملعب برشلونة

أكد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه يتمنى العودة يومًا ما إلى ملعب كامب نو، بعدما غادر برشلونة دون أن يحصل على توديع يليق به.

وتدرج ميسي في أكاديمية برشلونة منذ عام 2000 حتى وصل إلى الفريق الأول خلال 4 سنوات، ليقدم بعد ذلك مسيرة تاريخية جعلته ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث سجل 672 هدفًا وصنع 303 أهدافًا أخرى في ملعب كامب نو.

تصريحات ميسي عن برشلونة

نشر ميسي رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، أرفق بها بعض الصور التي يظهر خلالها صاحب الـ38 عامًا في زيارة سرية لملعب كامب نو الخاص ببرشلونة.

وكتب ميسي عن زيارته إلى ملعب برشلونة: "عدت الليلة الماضية إلى مكان أفتقده بشدة، مكان كنت فيه سعيدًا للغاية، حيث جعلتموني أشعر ألف مرة وكأنني أسعد رجل في العالم".

وأضاف: "أتمنى العودة يومًا ما.. ليس فقط لأقول لكم وداعًا كلاعب، حيث لم أتمكن أبدًا من القيام بذلك".

ورحل ميسي عن برشلونة في 2021 نحو باريس سان جيرمان قبل انتقاله منذ عامين فقط إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وكان ميسي يأمل في البقاء مع برشلونة، ما لم يحدث بسبب عدم قدرة النادي الكاتالوني على دفع راتبه المقدر بـ60 مليون يورو.