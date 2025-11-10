المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا.. وتقارير تكشف مدة غيابه

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:41 م 10/11/2025
كورتوا

تيبو كورتوا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، عن إصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا تيبو كورتوا، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، إصابته في العضلة المقربة الطويلة بساقه اليمنى".

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب فالفيردي المتوقعة، مكتفيا بالإشارة إلى أنه "سيتم تقييم تطور حالته".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مدة غياب كورتوا ستتراوح بين 10 أيام و12 يوما.

وبهذا لن يشارك كورتوا في أول مباراة لريال مدريد بعد التوقف، أمام إلتشي في الجولة 13 من الليجا، يوم 23 من الشهر الجاري.

ولن ينضم حارس المرمى البلجيكي إلى منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي هذا الشهر، الذي يلتقي فيه مع كازاخستان وليختنشتاين، لمواصلة عملية التعافي وتجنب المخاطر غير الضرورية.

جدير بالذكر أن كورتوا (33 عاما) شارك في 16 مباراة مع الفريق الملكي هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 12 هدفا.

ريال مدريد الدوري الإسباني تيبو كورتوا

