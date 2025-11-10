سكاي: ريال مدريد أصبح منفتحًا على بيع فينيسيوس جونيور

يبدو أن علاقة ريال مدريد، مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، وصلت إلى طريق مسدود بين الطرفين، في ظل التوترات التي شهدتها الفترة الأخيرة.

وشهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو، اعتراض فينيسيوس جونيور على مدربه تشابي ألونسو عندما تم استبداله.

وتتوتر العلاقة بين تشابي ألونسو، وفينيسيوس جونيور، مما فتح الباب أمام رحيال اللاعب البرازيلي.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، فإن ريال مدريد أصبح منفتحًا على بيع فينيسيوس جونيور، بعد وصول العلاقة إلى طريق مسدود مع تشابي ألونسو، لدرجة أنه أصبح من الصعب استمرار.

و حدد ريال مدريد، سعر بيع فينيسيوس بقيمة 150 مليون يورو بصورة مبدئية والنادي مستعد لبيع اللاعب في السوق الصيفي المقبل

وذكر التقرير، أن الاحتمال الأكثر ترجيحًا هو وصول عرض من السعودية، أما البرازيلي، فسيختار بعد ذلك النادي الذي يرغب فيه داخل دوري المحترفين السعودي.

وبالنظر إلى الميزانية الضخمة التي قد يتطلبها ذلك، يراقب بعض أطراف الدوري الإنجليزي الممتاز، ومنهم مانشستر سيتي، الموقف من بعيد دون أن يكشفوا كثيرًا عن نواياهم في هذا الملف.

وسبق وأن ارتبط فينيسيوس جونيور، بالانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم الماضي، لكن ريال مدريد رفض مناقشة الأمر.

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور في يونيو 2027.