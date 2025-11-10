المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

1 0
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

3 1
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سكاي: ريال مدريد أصبح منفتحًا على بيع فينيسيوس جونيور

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:46 م 10/11/2025
فينيسيوس وألونسو

فينيسيوس جونيور وتشابي ألونسو

يبدو أن علاقة ريال مدريد، مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، وصلت إلى طريق مسدود بين الطرفين، في ظل التوترات التي شهدتها الفترة الأخيرة.

وشهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو، اعتراض فينيسيوس جونيور على مدربه تشابي ألونسو عندما تم استبداله.

وتتوتر العلاقة بين تشابي ألونسو، وفينيسيوس جونيور، مما فتح الباب أمام رحيال اللاعب البرازيلي.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، فإن ريال مدريد أصبح منفتحًا على بيع فينيسيوس جونيور، بعد وصول العلاقة إلى طريق مسدود مع تشابي ألونسو، لدرجة أنه أصبح من الصعب استمرار.

و حدد ريال مدريد، سعر بيع فينيسيوس بقيمة 150 مليون يورو بصورة مبدئية والنادي مستعد لبيع اللاعب في السوق الصيفي المقبل

وذكر التقرير، أن الاحتمال الأكثر ترجيحًا هو وصول عرض من السعودية، أما البرازيلي، فسيختار بعد ذلك النادي الذي يرغب فيه داخل دوري المحترفين السعودي.

وبالنظر إلى الميزانية الضخمة التي قد يتطلبها ذلك، يراقب بعض أطراف الدوري الإنجليزي الممتاز، ومنهم مانشستر سيتي، الموقف من بعيد دون أن يكشفوا كثيرًا عن نواياهم في هذا الملف.

وسبق وأن ارتبط فينيسيوس جونيور، بالانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم الماضي، لكن ريال مدريد رفض مناقشة الأمر.

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور في يونيو 2027.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد فينيسيوس جونيور تشابي ألونسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
مصر

مصر

- -
إنجلترا

إنجلترا

4

سجال على الكرة في وسط الملعب بين لاعبي المنتخبين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg