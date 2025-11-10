واصل ماركوس راشفورد، التألق بقميص نادي برشلونة، بعد قدم تمريرات حاسمة جديدة أمام سيتا فيجو، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ماركوس راشفورد كان أحد نجوم برشلونة في مباراة سيلتا فيجو التي انتهت بنتيجة (4-2)، بعدما صنع هدفين في انتصار الفريق الكتالوني خارج الديار.

تألق راشفورد

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن راشفورد واصل الرد على المشككين بالأرقام، بعدما وصل إلى التوقف الدولي الثالث وهو أفضل صانع أهداف في الدوري الإسباني برصيد سبع تمريرات حاسمة.

أضافت أن تألقه أمام سيلتا فيجو بصناعته ثلاث تمريرات حاسمة أظهرت دقته في الكرات العرضية وقدرته على صنع الفارق، ذلك رغم الانتقادات التي تطارده بشأن تراجعه تكتيكيًا وتكاسله في الضغط.

أوضحت "آس" أن فليك منح الجناح الإنجليزي الثقة بعد مباراة بروج المخيبة، وجاء الرد سريعًا بثلاث تمريرات حاسمة أعادت له الثقة وأكدت قيمته الهجومية الكبيرة في منظومة برشلونة.

لكنها أشارت إلى أن عودة رافينيا قد تعني منافسة جديدة لراشفورد على مركزه، رغم أنه أثبت أنه يملك ما يكفي ليكون سلاحًا مؤثرًا سواء كأساسي أو كورقة رابحة من الدكة، من خلال قدرته على اختراق المساحات واللعب في واحد ضد واحد تمنح فليك خيارات هجومية إضافية.

ورغم الشكوك حول نية برشلونة في تفعيل بند شرائه مقابل 30 مليون يورو، يواصل راشفورد الرد بالأرقام، بعدما سجل 6 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة في 16 مباراة، أي مساهمة مباشرة في كل مواجهة تقريبًا، وهو ما يعد بمثابة رسالة إلى ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، من أجل تفعيل بند الشراء في عقده من مانشستر يونايتد.