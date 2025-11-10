المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

0 3
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

1 1
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

3 1
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
14:30
المكسيك

المكسيك

تقارير: رودريجو يريد الرحيل عن ريال مدريد في يناير

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:42 م 10/11/2025
رودريجو

رودريجو

يفكر رودريجو، في الرحيل عن صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني رودريجو من قلة المشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم، تحت قيادة تشابي ألونسو.

ووفقًا لشبكة ESPN Brazil، يشعر رودريجو باستياء شديد من وضعه الحالي في ريال مدريد، ويفكر الآن في مغادرة النادي في يناير خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأفاد التقرير، أنه منذ انضمام تشابي ألونسو، ازداد استياء اللاعب، حيث لم يبدأ أساسيًا سوى في ثلاث مباريات هذا الموسم، ولا يوجد ما يشير إلى تحسن وضعه.

وزعمت الشبكة البرازيلية، أن رحيل رودريجو ربما يكون رغبة متبادلة مع ريال مدريد، على الرغم من عدم إعلان هذا الأمر علنًا، لكن احتمالية رحيلة قائمة.

فيما يتعلق بوجهة محتملة، أفادت التقارير أن رودريغو يُفضل الانتقال إلى إنجلترا، بعد أن ارتبط اسمه بتشيلسي وأرسنال الصيف الماضي. مع ذلك، لم يُقدَّم أي عرض رسمي حتى الآن، ولكن في حال ظهور اهتمام حقيقي قبل يناير، سيعمل ريال مدريد وممثلو اللاعب معًا لتقييم العرض.

يُذكر أن رودريجو، الممتد عقده حتى عام 2028، قُدِّرت قيمته بين 80 و100 مليون يورو من قِبل ريال مدريد الصيف الماضي، ولكن من المنطقي أن يُخفَّض السعر.

وشارك رودريجو في 13 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم ولم يقدم سوى تمريرتين حاسمتين.

مباراة ريال مدريد القادمة
الدوري الإنجليزي ريال مدريد رودريجو تشابي ألونسو

