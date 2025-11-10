يعيش البولندي روبرت ليفاندوفسكي واحدة من أكثر الفترات حساسية في مسيرته، بينما يقترب من نهاية عقده مع برشلونة في صيف 2026.

المهاجم البولندي ما زال حاسمًا داخل الملعب، حيث سجل 7 أهداف هذا الموسم رغم مشاركته المحدودة، لكنه يدرك أن المستقبل لم يُحسم بعد.

مستقبل ليفاندوفسكي

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة من جانبه يوازن بين الاستفادة الفنية من قائده الهجومي وبين ضرورة تخفيف العبء المالي وفتح المجال أمام مهاجم جديد للمستقبل.

أضافت أن ليفاندوفسكي يرى نفسه قادرًا على العطاء لعام إضافي، حتى لو في دور مختلف، دون البحث عن دور البطولة أو الأضواء، بينما تبقى رغبته الأولى هي البقاء في برشلونة إلى جانب أسرته.

كما أوضحت "سبورت" أن فكرة الانتقال إلى السعودية أو أي دوري استعراضي لا تغريه، فالأولوية لديه هي الاستمرار في المنافسة بأعلى مستوى ممكن داخل أوروبا.

ثم أشارت إلى أن ليفاندوفسكي لا يستبعد خيار الاعتزال بنهاية عقده إذا لم يجد مشروعًا يقنعه رياضيًا ويناسب ظروف أسرته، في خطوة قد تكون ختامًا مثاليًا لمسيرة مليئة بالأهداف والبطولات.

إدارة برشلونة تؤكد أن القرار النهائي سيتحدد في نهاية الموسم بناءً على الأرقام وحالته البدنية، لكن حتى الآن، تبقى الكلمة الأخيرة للملعب، حيث ما زال ليفاندوفسكي يبرهن أن الحديث عن نهايته سابق لأوانه.