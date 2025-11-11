المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريال مدريد ينسحب من صفقة دفاعية

محمد همام

كتب - محمد همام

03:56 م 11/11/2025
ريال مدريد

فريق ريال مدريد - صورة أرشيفية

قرر نادي ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، الانسحاب من صفقة الدولي الإنجليزي مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، والذي من المفترض أن ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وكان نادي كريستال بالاس قد أعلن في الفترة الأخيرة عن رفض جويهي عرض تجديد عقده، ليصبح متاحًا إما للرحيل في يناير مقابل استفادة النادي اللندني من رسوم مالية، أو الرحيل مجانًا عقب نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة جويهي بشكل نهائي، نظرًا للمطالب المالية العالية للاعب والمكافآت التي اشترطها، ليصبح نادي ليفربول في صدارة الأندية الراغبة في التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ليفربول يُعد الأوفر حظًا للفوز بصفقة جويهي، الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم.

وكان قائد كريستال بالاس مرشحًا للانتقال إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، قبل أن ترفض إدارة النادي اللندني إتمام الصفقة.

ويمثل صاحب الـ25 عامًا صفوف كريستال بالاس منذ عام 2021، بعد قدومه من نادي تشيلسي، حيث حقق مع بالاس بطولتي كأس إنجلترا وكأس الدرع الخيرية.

ريال مدريد الدوري الإنجليزي ليفربول كريستال بالاس الدوري الإسباني مارك جويهي

