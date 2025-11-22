كشفت تقارير إسبانية عن تطور جديد في مفاوضات برشلونة، لتجديد عقد النجم الشاب، مارك كاسادو، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية.

وانضم كاسادو، للوكالة التابعة للوكيل البرتغالي الشهير خورخي مينديز، الأمر الذي أعاد فتح باب المفاوضات بين الطرفين، من أجل حسم التجديد قريبًا.

برشلونة يقترب من تجديد عقد كاسادو

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، تريد إنهاء ملف تجديد عقد كاسادو، بعد أن توقف المفاوضات الأخيرة، في صيف 2025.

ويرد البارسا منح النجم الشاب عقدًا طويل الأمد، حتى صيف عام 2030، مع تحسين راتبه، بالنظر إلى أدائه وتطوره الملحوظ، ضمن تشكيلة المدرب الألماني هانز فليك.

وكان برشلونة قد أجرى مفاوضات مكثفة مع اللاعب الإسباني الشاب في شهر مايو، لتوقيع عقد جديد يمتد حتى 30 يونيو 2030، أي بزيادة عامين على عقده السابق الممتد إلى صيف 2028.

وكان برشلونة على وشك التجديد مع كاسادو، لكن الصفقة لم تُحسم في النهاية، وتواجد في المفاوضات وكيل كاسادو السابق، جوناثان لوكي، من شركة "واسمان" الأمريكية.

وفور إعلان كاسادو، انضمامه إلى وكالة "بولاريس سبورتس" التابعة لخورخي مينديز، الذي يمثل عددًا من نجوم برشلونة مثل لامين يامال، وأليخاندرو بالدي، وجيّلي فرنانديز، فقد تغير مسار الأمور.

ويمتلك مينديز علاقة قوية مع رئيس برشلونة، خوان لابورتا، وقد تدخل لإتمام صفقات عديدة أبرزها جواو كانسيلو وجواو فيليكس، إضافة إلى تسهيل إعارة أنسو فاتي إلى موناكو، وأخيرًا تجديد عقد لامين يامال.