المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

0 0
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

1 0
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

2 1
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

6 1
15:30
بنما

بنما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"مينديز كلمة السر".. تطور مفاجئ في مفاوضات برشلونة لتجديد عقد كاسادو

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:05 م 11/11/2025
برشلونة

برشلونة الإسباني

كشفت تقارير إسبانية عن تطور جديد في مفاوضات برشلونة، لتجديد عقد النجم الشاب، مارك كاسادو، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية.

وانضم كاسادو، للوكالة التابعة للوكيل البرتغالي الشهير خورخي مينديز، الأمر الذي أعاد فتح باب المفاوضات بين الطرفين، من أجل حسم التجديد قريبًا.

برشلونة يقترب من تجديد عقد كاسادو

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، تريد إنهاء ملف تجديد عقد كاسادو، بعد أن توقف المفاوضات الأخيرة، في صيف 2025.

ويرد البارسا منح النجم الشاب عقدًا طويل الأمد، حتى صيف عام 2030، مع تحسين راتبه، بالنظر إلى أدائه وتطوره الملحوظ، ضمن تشكيلة المدرب الألماني هانز فليك.

وكان برشلونة قد أجرى مفاوضات مكثفة مع اللاعب الإسباني الشاب في شهر مايو، لتوقيع عقد جديد يمتد حتى 30 يونيو 2030، أي بزيادة عامين على عقده السابق الممتد إلى صيف 2028.

وكان برشلونة على وشك التجديد مع كاسادو، لكن الصفقة لم تُحسم في النهاية، وتواجد في المفاوضات وكيل كاسادو السابق، جوناثان لوكي، من شركة "واسمان" الأمريكية.

وفور إعلان كاسادو، انضمامه إلى وكالة "بولاريس سبورتس" التابعة لخورخي مينديز، الذي يمثل عددًا من نجوم برشلونة مثل لامين يامال، وأليخاندرو بالدي، وجيّلي فرنانديز، فقد تغير مسار الأمور.

ويمتلك مينديز علاقة قوية مع رئيس برشلونة، خوان لابورتا، وقد تدخل لإتمام صفقات عديدة أبرزها جواو كانسيلو وجواو فيليكس، إضافة إلى تسهيل إعارة أنسو فاتي إلى موناكو، وأخيرًا تجديد عقد لامين يامال.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني كاسادو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg