فجرت تقارير صحفية مفاجأة صادمة، حول رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، نحو باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف 2021.

وقرر ميسي الرحيل عن النادي الكتالوني، في صيف 2021، بعد قضاء أكثر من 20 عامًا في صفوفه، نظرًا لمرور النادي بأزمة مالية طاحنة آنذاك.

وقرر البرغوث الأرجنتيني خوض تجربة جديدة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي، في صيف 2023.

وظهر بوضوح، أن طريقة انتهاء علاقة ميسي بنادي برشلونة، ما زالت تترك في نفسه خيبة أمل كبيرة، رغم مرور حوالي 4 سنوات.

الصفقة التي دمرت علاقة ميسي مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "lavanguardia" الإسبانية، فإن علاقة ميسي برئيس برشلونة، تدهورت بشكل كبير، نظرًا لطريقة الرحيل.

التقرير أكد أن أسطورة الأرجنتين شعر بأن النادي الكتالوني لم يبادله نفس الوفاء والتقدير، الذي أبداه اللاعب، خلال مراحلة الأخيرة بقميص الفريق.

وكان ميسي قد أكد لبعض المقربين أنه كان على استعداد لتخفيض راتبه، من أجل البقاء في برشلونة عام 2021، نظرًا لمعاناة النادي من أزمة طاحنة.

لكن "ليو" فوجئ بعد رحيله بأشهر قليلة، بإتمام إدارة خوان لابورتا صفقة ضخمة، بالتعاقد مع فيران توريس، من مانشستر سيتي الإنجليزي، نظير 55 مليون يورو.

وأكد تقرير "lavanguardia" أن صفقة فيران توريس، كانت رسالة قاسية لميسي، الذي شعر بأن رحيله لم يكن بسبب الأزمة المالية، بل لاعتبارات أخرى.

واختتم التقرير بأن زيارة ميسي الأخيرة إلى برشلونة لم تحمل أي طابع سياسي أو انتخابي، بل كانت إنسانية وعاطفية بحتة، نظرًا لحنين النادي إلى ناديه المُفضل.