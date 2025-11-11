المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قرار حاسم من نيكو باز بشأن العودة إلى ريال مدريد في يناير

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:22 م 11/11/2025
نيكو باز

نيكو باز

حسم النجم الأرجنتيني الواعد، نيكو باز، لاعب وسط فريق كومو الإيطالي، موقفه من العودة إلى ريال مدريد الإسباني، في يناير 2026.

وسيكون بمقدور ريال مدريد الإسباني، استعادة اللاعب ذي الـ21 عامًا، في الصيف المقبل، مقابل مبلغ زهيد (10 ملايين يورو).

ترقى نيكو باز في أكاديمية ريال مدريد، قبل أن ينضم إلى كومو صيف 2024، لكن الريال أدرج بندًا يسمح له باستعادة اللاعب الأرجنتيني صيف 2025، مقابل 8 ملايين يورو فقط.

ورفض النادي الملكي ضم اللاعب في الصيف الماضي، لكنه توصل إلى اتفاق جديد مع كومو، يقضي بإدراج بند آخر يسمح لهم باستعادته، نظير 10 ملايين يورو، في الصيف المقبل.

نيكو باز يرفض الانضمام لريال مدريد في يناير

وبحسب ما ذكرته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، يرغب في وصول نيكو باز، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وليس الصيفي.

ويتطلع المدرب الشاب إلى إضافة تعزيزات مهمة إلى مركز خط وسط الفريق الأول، خاصة عقب رحيل الكرواتي، لوكا مودريتش، الصيف الماضي، نحو ميلان الإيطالي.

وأشارت الشبكة إلى صعوبة موافقة كومو على عودة باز إلى ريال مدريد، في منتصف الموسم الجاري، علاوة على عدم ترحيب اللاعب نفسه بهذه الخطوة المفاجئة.

ويريد نجم الوسط الشاب مواصلة اللعب بصورة منتظمة، تحت قيادة مدربه سيسك فابريجاس، من أجل المشاركة مع منتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2026.

ويدرك نيكو باز أن مساحة الوقت التي ستسمح له بالمشاركة في ريال مدريد قد تنخفض بصورة ملحوظة، نظرًا لاكتظاظ الفريق بالعديد من العناصر المميزة.

علاوة على ذلك، يحتاج اللاعب الأرجنتيني نفسه إلى التأقلم على أجواء النادي مجددًا، وقد يؤدي ذلك إلى استبعاده من قائمة الأرجنتين في مونديال 2026.

وسبق أن خاض نيكو باز 6 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين الأول، تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، وساهم بتقديم تمريرة حاسمة وحيدة.

ويتوقع أن يتواجد متوسط ميدان كومو الإيطالي ضمن قائمة "راقصي التانجو" في مونديال 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد كومو صفقات ريال مدريد الميركاتو الشتوي نيكو باز

