كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

0 2
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

1 0
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

2 1
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

6 1
15:30
بنما

بنما

رافينيا يقترب من التعافي.. وجافي وكاسادو يواصلان برنامجهما التأهيلي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:04 م 11/11/2025
رافينيا

رافينيا

واصل البرازيلي رافينيا، لاعب نادي برشلونة، برنامجه العلاجي من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، حيث دخل الجناح البالغ من العمر 28 عامًا في المرحلة الأخيرة من الجاهزية.

وشهدت تدريبات برشلونة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، تواجد مجموعة محدودة من اللاعبين بسبب تواجد معظم الفريق مع منتخباتهم.

رافينيا يقترب من العودة

أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن رافينيا دخل في الوقت الراهن إلى المرحلة الأخيرة من فترة التعافي، جراء الإصابة التي طالته خلال الشهر الماضي.

وتواجد الثنائي جافي ومارك كاسادو في مقر تدريبات برشلونة، حيث يواصلان أيضًا أداء برامج تأهيلية خاصة من أجل العودة في أقرب وقت، ولذلك لم يشاركا في المران الجماعي للبلوجرانا.

ووضع هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، ضمن خطته مواصلة أداء الفريق للتدريبات حتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ أدى لاعبو البلوجرانا لحصة تدريبية جديدة بعد أن خضعوا لجلسة استشفاء أمس الإثنين.

وشارك في تدريبات برشلونة، مجموعة من اللاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم دوليًا، وهم، بالدي، إريك، جيرارد مارتن، بيرنال، جوان جارسيا، إيدير، وتشيزني.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني رافينيا مارك كاسادو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

