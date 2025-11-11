واصل البرازيلي رافينيا، لاعب نادي برشلونة، برنامجه العلاجي من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، حيث دخل الجناح البالغ من العمر 28 عامًا في المرحلة الأخيرة من الجاهزية.

وشهدت تدريبات برشلونة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، تواجد مجموعة محدودة من اللاعبين بسبب تواجد معظم الفريق مع منتخباتهم.

رافينيا يقترب من العودة

أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن رافينيا دخل في الوقت الراهن إلى المرحلة الأخيرة من فترة التعافي، جراء الإصابة التي طالته خلال الشهر الماضي.

وتواجد الثنائي جافي ومارك كاسادو في مقر تدريبات برشلونة، حيث يواصلان أيضًا أداء برامج تأهيلية خاصة من أجل العودة في أقرب وقت، ولذلك لم يشاركا في المران الجماعي للبلوجرانا.

ووضع هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، ضمن خطته مواصلة أداء الفريق للتدريبات حتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ أدى لاعبو البلوجرانا لحصة تدريبية جديدة بعد أن خضعوا لجلسة استشفاء أمس الإثنين.

وشارك في تدريبات برشلونة، مجموعة من اللاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم دوليًا، وهم، بالدي، إريك، جيرارد مارتن، بيرنال، جوان جارسيا، إيدير، وتشيزني.