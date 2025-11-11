أفادت الصحافة البرازيلية مساء الثلاثاء أن أولمبيك ليون وريال مدريد حققا تقدمًا ملموسًا في مفاوضاتهما بشأن انتقال المهاجم البرازيلي إندريك إلى النادي الفرنسي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إندريك يختار ليون لتعزيز فرصه قبل كأس العالم 2026

وتشير المصادر إلى أن الاتفاق يقضي بإعارة اللاعب لمدة ستة أشهر دون خيار شراء، في صفقة تهدف لإتاحة الفرصة لإندريك للعب بانتظام بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في ريال مدريد، مما يسهم في تعزيز فرصه للمشاركة مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026.

يأتي اهتمام ليون باللاعب بعد أن بات النادي الفرنسي الضامن لمركز أساسي له كصانع ألعاب، إضافة إلى إمكانية المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، وهو ما يعد فرصة مثالية للشاب البرازيلي لتطوير مستواه.

وقد أشارت المصادر إلى أن محادثاته مع المدرب باولو فونسيكا سارت بشكل إيجابي، بالإضافة إلى التاريخ الناجح للاعبين البرازيليين في ليون.

وقالت صحيفة جلوبو إسبورتي إن المفاوضات دخلت مراحلها النهائية، إذ وافق ريال مدريد شفهيًا على الإعارة، مع إمكانية إدراج بنود تضمن استعادة اللاعب في حال تعرض أي مهاجم لإصابة.

ويتركز اهتمام إندريك، البالغ من العمر 19 عامًا، حاليًا على الانضمام إلى ليون، حيث تبحث عائلته بالفعل عن منزل في المدينة الفرنسية استعدادًا للانتقال.

ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد رسميًا قبل نهاية عام 2025، قبيل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.

