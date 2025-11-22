في تطور مثير، أشعل نادي برشلونة، الجدل حول رواية الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشأن إصابة لامين يامال، في منطقة العانة.

وغادر يامال معسكر منتخب إسبانيا، صباح اليوم الثلاثاء، بعد تقرير طبي قدمه برشلونة إلى الاتحاد الإسباني، ليتم استبعاد اللاعب.

وجاء استبعاد الجناح الواعد من معسكر "لاروخا" قبل مباراتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم 2026 المقبلتين.

برشلونة يوضح تفاصيل إصابة لامين يامال

وأكدت وكالة "EFE" الإسبانية، أن برشلونة تحرك بشكل حاسم، لضمان تلقي لامين يامال العلاج المناسب والتعافي الكامل من إصابته.

ونوه التقرير بأن الهدف من ناحية إدارة البارسا، يتمثل في الحفاظ على اللاعب، صحيًا، من أجل تسهيل عودته للملاعب بأفضل جاهزية.

من جانبه، أعرب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن اندهاشه واستيائه من البرنامج العلاجي الذي بدأ اللاعب تلقيه.

وشدد اتحاد "لاروخا" على أنه لم يتلقَ إخطارًا مسبقًا بالبرنامج العلاجي للاعب، وهو ما نفاه برشلونة تمامًا، مؤكدًا تنسيقه مع اللاعب.

ويخضه يامال لمتابعة طبية دقيقة داخل النادي، الذي يتواصل مع الاتحاد الإسباني، من أجل توضيح تطورات حالته الصحية باستمرار.

وفي سياق متصل، لجأ النادي إلى استشارة الطبيب البلجيكي إرنست شيلدرز، المتخصص في هذا النوع من الإصابات.

وكان مقررًا خضوع لامين لفحص مع الطبيب البلجيكي، الإثنين الماضي، أي بعد لقاء سيلتا فيجو، والتي خرج اللاعب خلالها في الوقت المحتسب بدل الضائع.

واعتبر الطبيب أن حالة اللاعب تتحسن، وأنها باتت تحت السيطرة، وأوصى بتطبيق العلاج بموجات الراديو من أجل الوصول إلى التعافي النهائي.‏