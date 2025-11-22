المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

- -
18:45
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

برشلونة يصدم الاتحاد الإسباني بشأن إصابة لامين يامال.. ماذا حدث؟

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:50 م 11/11/2025
لامين يامال

لامين يامال

في تطور مثير، أشعل نادي برشلونة، الجدل حول رواية الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشأن إصابة لامين يامال، في منطقة العانة.

وغادر يامال معسكر منتخب إسبانيا، صباح اليوم الثلاثاء، بعد تقرير طبي قدمه برشلونة إلى الاتحاد الإسباني، ليتم استبعاد اللاعب.

وجاء استبعاد الجناح الواعد من معسكر "لاروخا" قبل مباراتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم 2026 المقبلتين.

برشلونة يوضح تفاصيل إصابة لامين يامال

وأكدت وكالة "EFE" الإسبانية، أن برشلونة تحرك بشكل حاسم، لضمان تلقي لامين يامال العلاج المناسب والتعافي الكامل من إصابته.

ونوه التقرير بأن الهدف من ناحية إدارة البارسا، يتمثل في الحفاظ على اللاعب، صحيًا، من أجل تسهيل عودته للملاعب بأفضل جاهزية.

من جانبه، أعرب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن اندهاشه واستيائه من البرنامج العلاجي الذي بدأ اللاعب تلقيه.

وشدد اتحاد "لاروخا" على أنه لم يتلقَ إخطارًا مسبقًا بالبرنامج العلاجي للاعب، وهو ما نفاه برشلونة تمامًا، مؤكدًا تنسيقه مع اللاعب.

ويخضه يامال لمتابعة طبية دقيقة داخل النادي، الذي يتواصل مع الاتحاد الإسباني، من أجل توضيح تطورات حالته الصحية باستمرار.

وفي سياق متصل، لجأ النادي إلى استشارة الطبيب البلجيكي إرنست شيلدرز، المتخصص في هذا النوع من الإصابات.

وكان مقررًا خضوع لامين لفحص مع الطبيب البلجيكي، الإثنين الماضي، أي بعد لقاء سيلتا فيجو، والتي خرج اللاعب خلالها في الوقت المحتسب بدل الضائع.

واعتبر الطبيب أن حالة اللاعب تتحسن، وأنها باتت تحت السيطرة، وأوصى بتطبيق العلاج بموجات الراديو من أجل الوصول إلى التعافي النهائي.‏

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة لامين يامال منتخب إسبانيا الاتحاد الإسباني لكرة القدم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg