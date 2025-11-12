المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"سيناريو غير واقعي".. رئيس برشلونة يغلق الباب أمام عودة ميسي "المؤقتة"

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:21 ص 12/11/2025
ميسي ولابورتا

لابورتا وميسي

نفى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، ما تردد مؤخرا بخصوص عودة ليونيل ميسي، أسطورة البارسا وقائد إنتر ميامي الأمريكي حاليا، بشكل مؤقت للفريق الكتالوني.

ميسي رحل عن برشلونة في صيف 2021 بعد قرابة 20 عاما قضاها مع النادي، متجها إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مجانية، ومنه إلى إنتر ميامي في 2023.

وذكرت تقارير إعلامية أن النجم الأرجنتيني قد يعود إلى برشلونة في صفقة إعارة قصيرة لعدة أشهر، في الفترة التي تفصل بين نهاية موسم الدوري الأمريكي وبداية موسم جديد، والتي تتزامن مع منتصف الموسم في أوروبا.

لكن لابورتا قال في تصريحات نقلتها إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية: "من باب الاحترام لميسي ولاعبينا وأعضاء فريقنا، ليس هذا هو الوقت المناسب للتكهنات بسيناريوهات غير واقعية".

وتطرق رئيس البارسا للحديث عن علاقته مع ليو، بعدما كشفت تقارير عن وجود خلافات بينهما تسببت في عدم تجديد عقد الأسطورة ورحيله قبل 4 سنوات، إذ قال: "رغم كل ما حدث مع رحيل ليو ميسي، لا أشعر بأي ندم".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "برشلونة أهم من الجميع، لم يكن هذا ما أردناه جميعا، ولكنه لم يكن ممكنًا في تلك اللحظة".

جدير بالذكر أن ميسي صاحب الـ38 عاما قام مؤخرا بتجديد عقده مع إنتر ميامي ليستمر حتى عام 2028.

برشلونة ليونيل ميسي خوان لابورتا

