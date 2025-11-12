المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"الجميع يريد ضمه".. مبابي يفتح أبواب ريال مدريد أمام أوباميكانو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:55 م 12/11/2025
مبابي وأوباميكانو

مبابي وأوباميكانو

فتح الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، الباب أمام انتقال مواطنه دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ، إلى النادي الملكي، ملمحا إلى أنها ستكون "خطوة للأمام" بالنسبة لزميله في منتخب "الديوك".

وينتهي عقد أوباميكانو مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم حسم مستقبله بعد، في ظل رغبة النادي البافاري في التجديد له، تزامنا مع اهتمام أندية أخرى بالتعاقد معه، من بينها الريال، وفقا لتقاريرإعلامية.

وقال مبابي عن أوباميكانو في مؤتمر صحفي قبل مباراة فرنسا أمام أوكرانيا بتصفيات كأس العالم 2026: "جميع الأندية تريد ضمه".

وأوضح: "دايوت يلعب في ناد كبير، بايرن ميونخ، لا يوجد أفضل منه بكثير، لكن هناك أندية أفضل، لن أقول شيئا، ولن أدخل في هذا الجدل، احتراما لناديه وله، لأنني أعلم أنه إذا قلت شيئا سيتعرض لضغوط أكبر".

وواصل: "لكن عندما نتحدث عن لاعب بهذا المستوى، فإن جميع الأندية ستكون في سباق للتعاقد معه".

وأضاف: "إنه يُبلي بلاء حسنا، واثق بنفسه للغاية، ويُنافس بقوة على لقب أفضل مدافع في العالم".

وأتم: "بالنسبة لي، هو أحد أفضل المدافعين، قادر على مجاراة المهاجمين والفوز في المواجهات الثنائية، إنه ركيزة تكتيكية".

 

ريال مدريد كيليان مبابي دايوت أوباميكانو

