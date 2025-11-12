تقارير: ليون يتفق مع ريال مدريد على صفقة إندريك

أكدت تقارير إعلامية اقتراب البرازيلي إندريك من مغادرة ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد اتفاق أولمبيك ليون الفرنسي مع الملكي على إتمام الصفقة.

إندريك (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.

وظهرت شكوك مؤخرا حول مستقبل إندريك مع ريال مدريد، خاصة في ظل غيابه عن المباريات منذ بداية الموسم الحالي، إذ أنه شارك حتى الآن في مباراة واحدة، حيث دخل بديلا في المباراة الماضية ضد فالنسيا.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا"، فمن المقرر أن يغادر المهاجم البرازيلي ريال مدريد، بعد 18 شهرا من انضمامه، سعيا للحصول على مزيد من الوقت في الملعب، بعدما اتفق ليون على استعارته من ريال مدريد.

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، فإن صفقة الإعارة تمتد لنهاية الموسم الحالي.

وأشار التقرير إلى أن إندريك حريص على الانتقال إلى العملاق الفرنسي نظرا لحجم النادي، ومشاركته في الدوري الأوروبي، وسهولة تواصله مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا.

وخاض المهاجم البرازيلي الشاب في 37 مباراة بقميص "الميرينجي" الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

بينما في الموسم الحالي، لعب 11 دقيقة فقط كبديل في الجولة 11 من الدوري الإسباني.