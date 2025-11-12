المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أنشيلوتي يتحدث عن رودريجو.. طريقته مع ريال مدريد.. وألونسو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:13 م 12/11/2025
أنشيلوتي

كارلو أنشيلوتي

تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن العديد من الأمور المتعلقة بفريقه السابق ريال مدريد، من بينها المستوى الذي ظهر به الميرنجي تحت قيادته في الماضي.

وقاد أنشيلوتي فريق ريال مدريد خلال ولايته الأخيرة، خلال 234 مباراة في مختلف المسابقات، محققًا الفوز في 164 مناسبة وتعادل في 34 مواجهة، وتلقى 36 هزيمة.

تصريحات أنشيلوتي

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على مساعدته للاعب رودريجو على تخطي المشكلة التي كان يمر بها جناح فريق ريال مدريد، متطرقًا للرد على العديد من الأمور الأخرى.

وأوضح أنشيلوتي، خلال تصريحاته التي أدلى بها عبر صحيفة "آس" الإسبانية، أن رودريجو كان يعاني من مشكلة قبل أن يتم تجاوزها، قائلًا: "لم أفعل شيئًا خاصًا، فقط فهمت المشكلة التي كان يعاني منها وساعدته".

ورد أنشيلوتي على الانتقادات التي طالته، بخصوص كونه مدربًا بشريًا وليس تكتيكيًا، أي يجيد التعامل مع اللاعبين فقط بشكل شخصي، على حساب الجانب الفني، قائلًا: "هذه كذبة لم أكن مجرد مديرٍ للعلاقات".

وتطرق أنشيلوتي، للحديث عن نتائج ريال مدريد، مدافعًا عن ما يقدمه تشابي ألونسو مع الفريق، قائلًا: "في ريال مدريد، التعادل يُعتبر مقدمةً للأزمة، نتائج الفريق مذهلة حتى الآن ماذا يمكن أن يُطلب أكثر من تشابي؟".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي

