كلام فى الكورة
كريستنسن: ليس لدي خطة بديلة حال الرحيل عن برشلونة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:36 م 12/11/2025
كريستنسن

أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة

أعرب أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة عن ترحيبه بإنهاء مسيرته في الدنمارك، مع تأكيده بأنه لا يعلم ما سيحدث، لكنه لم يُخفِ اسم النادي الذي يرغب في إنهاء مسيرته فيه لاحقًا.

ينتهي عقد أندرياس كريستنسن، قلب الدفاع البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يجيد اللعب كلاعب وسط أيضًا، مع نادي برشلونة بنهاية الموسم الحالي، في 30 يونيو 2026، وفي مقابلة مع صحيفة "تيبسبلاديت" أثناء تواجده مع المنتخب الدنماركي قبل مباراتي بيلاروسيا واسكتلندا، بتصفيات كأس العالم 2026، أوضح كريستنسن موقفه حيال هذا الوضع.

وقال كريستنسن: "الوضع لا يُثير أي شكوك لدي، أعتقد أننا في وضع جيد، ولا شيء يُمكن أن يُغير حياتي اليومية، لدينا رغبات، لكنها ليست شيئًا أفكر فيه يوميًا، أحاول بذل قصارى جهدي في الملعب، وأتمنى أن يكون ذلك كافيًا لمواصلة مشواري".

وعن إمكانية تجديد عقده مع برشلونة، لم يُخفِ خيبة أمله، قائلاً: "أتمنى أن ينتهي كل شيء على هذا النحو، ليس لديّ خطة بديلة، لكنني لا أعرف حتى الآن، أُفضّل التركيز على أن أكون جزءًا من الفريق وألعب لأطول فترة ممكنة".

كما كشف عن خططه بشأن الاعتزال: "في عالم مثالي، أود إنهاء مسيرتي في فريقي السابق بروندبي، لكن الأمر يعتمد أيضًا على المرحلة التي أعيشها، وعلى ما تفعله عائلتي، أشعر أنني لا أزال أملك الكثير لأقدمه؛ عمري 29 عامًا، وما زلت قادرًا على المنافسة".

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني كريستنسن

