توني كروس: أردا جولر ليس خليفتي في ريال مدريد

أشاد الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد السابق بما يقدمه التركي أردا جولر مع الملكي، كاشفًا عن ما يفعله بعد اعتزال كرة القدم.

وقال كروس في مقابلةً مع قناة سبورت 1 الألمانية: "أنا سعيد لأن جولر يحصل على وقت لعب أطول بكثير هذا العام لأول مرة، فهو يستحق ذلك بفضل مهاراته الكروية، وهو لاعب يُمكننا الاعتماد عليه في المستقبل".

فيما يتعلق بإمكانية أن يكون خليفته في خط وسط ريال مدريد، أوضح توني كروس: "أردا لاعب مختلف عني، مركزه الأفضل هجومي أكثر بكثير من مركزي، لذا فهو ليس خليفتي، لكن بشكل عام أنا سعيد، لأنه فتى طيب، لقد لعبت معه، ولديه لمسة دقيقة جدًا، وقد أظهرها بفعالية كبيرة في ريال مدريد هذا الموسم".

وتحدث كروس عن حياته بعد الاعتزال، قائلًا: "قلة أخباري لا تعني أنني لا أفعل شيئًا، هناك الكثير من الأمور التي تحدث، أعمل يوميًا في أكاديميتي في مدريد، حيث أتولى تدريب فريقين بنفسي، إضافةً إلى ذلك، احتفلنا بالذكرى العاشرة لتأسيس مؤسستي من خلال فعالية كبيرة".