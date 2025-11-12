المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
توني كروس: أردا جولر ليس خليفتي في ريال مدريد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:51 م 12/11/2025
توني كروس

توني كروس

أشاد الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد السابق بما يقدمه التركي أردا جولر مع الملكي، كاشفًا عن ما يفعله بعد اعتزال كرة القدم.

وقال كروس في مقابلةً مع قناة سبورت 1 الألمانية: "أنا سعيد لأن جولر يحصل على وقت لعب أطول بكثير هذا العام لأول مرة، فهو يستحق ذلك بفضل مهاراته الكروية، وهو لاعب يُمكننا الاعتماد عليه في المستقبل".

فيما يتعلق بإمكانية أن يكون خليفته في خط وسط ريال مدريد، أوضح توني كروس: "أردا لاعب مختلف عني، مركزه الأفضل هجومي أكثر بكثير من مركزي، لذا فهو ليس خليفتي، لكن بشكل عام أنا سعيد، لأنه فتى طيب، لقد لعبت معه، ولديه لمسة دقيقة جدًا، وقد أظهرها بفعالية كبيرة في ريال مدريد هذا الموسم".

وتحدث كروس عن حياته بعد الاعتزال، قائلًا: "قلة أخباري لا تعني أنني لا أفعل شيئًا، هناك الكثير من الأمور التي تحدث، أعمل يوميًا في أكاديميتي في مدريد، حيث أتولى تدريب فريقين بنفسي، إضافةً إلى ذلك، احتفلنا بالذكرى العاشرة لتأسيس مؤسستي من خلال فعالية كبيرة".

 

ريال مدريد الدوري الإسباني توني كروس أردا جولر

