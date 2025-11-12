المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صدام في البرنابيو.. 5 نجوم غير سعداء بأسلوب تشابي ألونسو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:35 م 12/11/2025
ألونسو

مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو

تتزايد التكهنات حول وجود توتر بين مدرب ريال مدريد الجديد، تشابي ألونسو، وعدد من لاعبي الفريق، رغم تصدر النادي الإسباني جدول ترتيب الدوري المحلي هذا الموسم.

ووفقًا لتقارير صحيفة موندو ديبورتيفو، يعتقد أن خمسة لاعبين بارزين غير سعداء بأسلوب المدير الفني، بينهم الحارس تيبو كورتوا، جناح الفريق فينيسيوس جونيور، والنجم الإنجليزي جود بيلينجهام.

مشكلة التكتيك وفرض أسلوب اللعب الصارم

أثار أسلوب ألونسو في اللعب من الخلف، واعتماده على التكتيكات المفصلة وتحليل الفيديو والطائرات بدون طيار، استياء بعض اللاعبين الذين اعتادوا على النهج الأكثر مرونة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان.

ويواجه فينيسيوس وبيلينجهام وكورتوا صعوبة في التكيف مع متطلبات ألونسو، فيما يشعر كل من إدواردو كامافينجا وفيدي فالفيردي بعدم الرضا بسبب عدم ضمان مكان ثابت في التشكيلة الأساسية.

كما اضطر فالفيردي مؤخرًا للعب في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب داني كارفاخال، ما زاد من توتره مع الإدارة الفنية.

التحدي بين النتائج والانسجام داخل غرفة الملابس

على الرغم من هذه الخلافات، حقق ريال مدريد نتائج إيجابية في الدوري، حيث خسر مرة واحدة فقط أمام ليفربول في المنافسات الأوروبية وتعادل للمرة الأولى هذا الموسم أمام رايو فاليكانو.

ومع ذلك، يواجه ألونسو تحديًا مزدوجًا بين الحفاظ على أداء الفريق القوي واستعادة ثقة اللاعبين الذين يشعرون بأن أسلوبه الصارم يبعدهم عن حرية الأداء المعتادة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدور يالإسباني.. اضغط هنا

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني فالفيردي جود بيلينجهام تشابي ألونسو فينيسيوس جونيور تيبو كورتوا إدواردو كامافينجا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

