تتزايد التكهنات حول وجود توتر بين مدرب ريال مدريد الجديد، تشابي ألونسو، وعدد من لاعبي الفريق، رغم تصدر النادي الإسباني جدول ترتيب الدوري المحلي هذا الموسم.

ووفقًا لتقارير صحيفة موندو ديبورتيفو، يعتقد أن خمسة لاعبين بارزين غير سعداء بأسلوب المدير الفني، بينهم الحارس تيبو كورتوا، جناح الفريق فينيسيوس جونيور، والنجم الإنجليزي جود بيلينجهام.

مشكلة التكتيك وفرض أسلوب اللعب الصارم

أثار أسلوب ألونسو في اللعب من الخلف، واعتماده على التكتيكات المفصلة وتحليل الفيديو والطائرات بدون طيار، استياء بعض اللاعبين الذين اعتادوا على النهج الأكثر مرونة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان.

ويواجه فينيسيوس وبيلينجهام وكورتوا صعوبة في التكيف مع متطلبات ألونسو، فيما يشعر كل من إدواردو كامافينجا وفيدي فالفيردي بعدم الرضا بسبب عدم ضمان مكان ثابت في التشكيلة الأساسية.

كما اضطر فالفيردي مؤخرًا للعب في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب داني كارفاخال، ما زاد من توتره مع الإدارة الفنية.

التحدي بين النتائج والانسجام داخل غرفة الملابس

على الرغم من هذه الخلافات، حقق ريال مدريد نتائج إيجابية في الدوري، حيث خسر مرة واحدة فقط أمام ليفربول في المنافسات الأوروبية وتعادل للمرة الأولى هذا الموسم أمام رايو فاليكانو.

ومع ذلك، يواجه ألونسو تحديًا مزدوجًا بين الحفاظ على أداء الفريق القوي واستعادة ثقة اللاعبين الذين يشعرون بأن أسلوبه الصارم يبعدهم عن حرية الأداء المعتادة.

