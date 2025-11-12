المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأبرز في برشلونة.. جارسيا وراشفورد يخطفان الأضواء

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:56 م 12/11/2025
برشلونة

فريق برشلونة

كشف نادي برشلونة الإسباني، عبر موقعه الرسمي عن الثنائي الأكثر مشاركة مع الفريق خلال المباريات التي جرت بالموسم الجاري.

وخاض نادي برشلونة 16 مباراة في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، ونجح النادي الكاتالوني في تحقيق الفوز خلال 11 مناسبة، وتعادل في مواجهتين، وتلقى 3 هزائم.

راشفورد وجارسيا الأكثر مشاركة مع برشلونة

تغنى نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي بالثنائي إيريك جارسيا، وماركوس راشفورد، بعد تصدر الثنائي قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق خلال الموسم الجاري، بعد أن حصلا على ثقة المدرب هانسي فليك.

وقال برشلونة عبر موقعه أن جارسيا أثبت أنه عنصر دفاعي هام، بمشاركته في جميع المراكز الأربعة في خط الدفاع خلال مباريات البلوجرانا في الموسم الحالي.

وأثبت جارسيا أيضًا أنه خيار موثوق حيث بدأ أساسياً في 13 مباراة ودخل كبديل في 3 مباريات أخرى، وسجل هدفًا واحدًا ولم يتلقَّ أي بطاقة طوال 1,211 دقيقة شارك فيها.

وشارك راشفورد مع برشلونة خلال جميع المباريات في الموسم الجاري، وذلك بواقع 1134 دقيقة، ونجح الجناح الإنجليزي في تسجيل 6 أهداف وفدم 9 تمريرات حاسمة.

وتضمنت أهداف راشفورد رباعية في دوري أبطال أوروبا، وذلك بواقع ثنائية أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ماركوس راشفورد إيريك جارسيا

