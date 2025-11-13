المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برشلونة يضع هاري كين على رأس أولوياته لخلافة ليفاندوفسكي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:19 ص 13/11/2025
احتفال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

ليفاندوفسكي

ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية أن نادي برشلونة الإسباني جعل المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، هدفه الأول لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي المتوقع في نهاية الموسم.

وبحسب التقرير، يرى مسؤولو برشلونة أن قائد منتخب إنجلترا البالغ من العمر 32 عامًا هو البديل المثالي لليفاندوفسكي البالغ 37 عامًا، والذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني في يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد يكون مستعدًا لتفعيل البند الموجود في عقد كين مع بايرن، والذي يسمح له بالرحيل مقابل 57 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف القادم.

وانضم كين إلى بايرن ميونخ في أغسطس 2023 قادمًا من توتنهام مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، ونجح منذ ذلك الحين في تسجيل 108 أهداف في 113 مباراة بجميع المسابقات مع بطل ألمانيا.

وكان كين قد صرح الشهر الماضي بأن رغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تراجعت، مؤكدًا في الوقت ذاته انفتاحه على تمديد عقده مع بايرن، والذي ينتهي في صيف 2027، بعد أن أنهى موسمه الأول مع النادي متوجًا بلقب الدوري الألماني.

برشلونة الدوري الإسباني ليفاندوفسكي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

