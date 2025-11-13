ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية أن نادي برشلونة الإسباني جعل المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، هدفه الأول لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي المتوقع في نهاية الموسم.

وبحسب التقرير، يرى مسؤولو برشلونة أن قائد منتخب إنجلترا البالغ من العمر 32 عامًا هو البديل المثالي لليفاندوفسكي البالغ 37 عامًا، والذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني في يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد يكون مستعدًا لتفعيل البند الموجود في عقد كين مع بايرن، والذي يسمح له بالرحيل مقابل 57 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف القادم.

وانضم كين إلى بايرن ميونخ في أغسطس 2023 قادمًا من توتنهام مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، ونجح منذ ذلك الحين في تسجيل 108 أهداف في 113 مباراة بجميع المسابقات مع بطل ألمانيا.

وكان كين قد صرح الشهر الماضي بأن رغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تراجعت، مؤكدًا في الوقت ذاته انفتاحه على تمديد عقده مع بايرن، والذي ينتهي في صيف 2027، بعد أن أنهى موسمه الأول مع النادي متوجًا بلقب الدوري الألماني.