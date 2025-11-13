المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كريستنسن: ليس لدي أي خطة حال رحيلي عن برشلونة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:03 ص 13/11/2025
كريستنسن

كريستنسن

أكد أندرياس كريستنسن، مدافع نادي برشلونة، أنه ليس لديه خطة بديلة في حال الرحيل عن الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد كريستنسن، بنهاية الموسم الجاري مع برشلونة يونيو 2026.

وقال كريستنسن في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لا أعتقد أن مسألة تجديد عقد، تثير قلقي أنا وعائلتي، ليس تمامًا، أعتقد أننا في وضعٍ جيد، ولا شيء يُمكن أن يُغير ما أفعله يوميًا، بالطبع، من المهم أن تكون الأمور واضحةً وأن تعرف ما سيحدث لكن هذا ليس أمرًا يُغيّر مزاجنا خلال اليوم، ولا نتحدث عنه."

وأضاف: "لا أفكر في تجديد، ليس لدي أي نية لذلك، ليس بعد، أفضل ببساطة التركيز على أن أكون جزءًا من الفريق وألعب قدر استطاعتي، آمل ذلك، لكن في الوقت الحالي عليّ أن أتعامل مع الأمور كما هي".

وتابع: "إذا كان هناك أي شيء يجب القيام به، فسيتولى وكيل أعمالي الأمر، بالطبع، أود أن أعرف ما يحدث، لكنني أفضل التركيز على ما أستطيع فعله."

وحول إذا قرر برشلونة عدم تجديد عقده، قال: "بالتأكيد لم أفكر، ليس لدي خطة بديلة ".

وشارك المدافع الدنماركي في 10 مباريات مع برشلونة هذا الموسم.

 

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة كريستنسن

