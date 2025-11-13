داني أولمو: هدفنا الحفاظ على ثلاثية الموسم الماضي

أكد داني أولمو لاعب نادي برشلونة، أن هدفهم هو الحفاظ على ألقاب الموسم الماضي.

وتوج برشلونة بثلاثية الدوري والكأس والسوبر الإسبانيين في أول موسم لـ هانزي فليك.

وقال أولمو في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: "في العام الماضي فزنا بثلاثة ألقاب وهذا العام سندافع عن اللقب الذي ينقصنا".

وأضاف: "لامين يامال يتمنى دائمًا أن يكون هنا، إن لم يكن قادرًا على ذلك، فذلك لأنه ليس في كامل لياقته البدنية. في النهاية، رغبة لامين في التواجد هنا محل شك، لكن خلف الأبواب المغلقة، الأمر عكس ذلك تمامًا، أما العلاقة بين برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم؟ لا مشكلة، فالجميع يريده في كامل لياقته البدنية، لقد اعتاد على حديث الناس عنه".

وتابع: "ليس من المريح أن يرتبط اسمك بهذا الكم الهائل من الإصابات، في النهاية، أتبع أسلوب تدريبي لتجنب هذه الحالات، أعتقد، مئة بالمئة، أنه ناجح معي؛ ففي النهاية، هذه هي كرة القدم، ولا يمكن التحكم في كل شيء، وأريد أن أتدرب أكثر في الملعب وفي صالة الألعاب الرياضية للوقاية من الإصابات، الأمر يتعلق بإيجاد توازن بين ما هو فعال".

وأتم: "الوضع في العام الماضي لم يكن لطيفا، لكن كانت لدي ثقة كاملة في النادي، ولم يكن الأمر بيدي".