دافع دين هويسن مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، عن لامين يامال لاعب نادي برشلونة.

وقال هويسن في تصريحات عبر راديو ماركا: "لامين شاب عادي وعمره 18 عامًا فقط، أحيانًا نقوم بتضخيم الأمور وينطبق الأمر نفسه على فينيسيوس، إنه لاعب رائع وشخص جيد، لكنه يتعرض لانتقادات شديدة عند أقل فعل يصدر منه".

وأضاف: "أركز على نفسي وأحاول التحسن كل يوم، بصراحة أتعامل مع الأمر بشكل جيد".

وواصل: "ريال مدريد هو أكبر نادي في العالم ومن الطبيعي أن يكون هناك كل هذا الحديث، لا أقرأ الصحف وأعيش حياتي بشكل طبيعي، أذهب إلى التدريبات وأعود إلى المنزل وهذا كل شيء".

وتابع: "لقد تلقيت العديد من النصائح المهمة، شرح لي كيبا طبيعة ريال مدريد من الداخل ومدى روعة تمثيل هذا النادي، في ريال مدريد، إذا قدمت مباراة سيئة، فهذا يُثير الغضب لكن الموسم طويل ويجب أن تحافظ على هدوئك".

وشدد: "عندما نأتي إلى المنتخب نكون زملاء في الفريق وعندما نلعب في النادي نكون منافسين، هذا أمر طبيعي، في الملعب نرغب في التنافس بشراسة ولكن خارجه هناك أجواء رائعة".

وأكمل: "إذا كنا نستحق النقد فانتقدونا، لكن في كثير من الأحيان يكون النقد مبالغًا فيه".

وحول المشاركة في كأس العالم المقبل: "حلمًا أن أكون هناك لكنني لا أريد المشاركة، أريد الفوز".

وأوضح: "لدينا العديد من اللاعبين في غرفة ملابس ريال مدريد الذين يمثلون منتخبات وطنية عظيمة، بيلينجهام مع إنجلترا، ومبابي مع فرنسا، والبرازيليون، جميعهم يشعرون بالقدرة على الفوز بكأس العالم، هناك الكثير من المواهب".

واختتم: "حياتي الشخصية؟ ليس لديّ صديقة، ألعب بلاي ستيشن لأنه أكثر ما يريحني وأنشر فقط مواضيع متعلقة بكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي".