أنشيلوتي: لم أطلب من إندريك الرحيل عن ريال مدريد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، أنه لم يطلب من إندريك الرحيل عن ريال مدريد.

واقترب إندريك من الانضمام إلى صفوف نادي ليون الفرنسي، بداية من شهر يناير المقبل على سبيل الإعارة.

وقال أنشيلوتي: "من المهم بالنسبة لإندريك العودة إلى اللعب وإظهار صفاته".

وأضاف: "نعم، لقد تحدثت مع إندريك في بداية هذا الموسم، لكنني لم أطلب من الرحيل عن ريال مدريد".

وتابع: "لقد أصيب، لكنه الآن بخير، وعاد وعليه أن يفكر مع محيطه فيما هو الأفضل تحدث إلى النادي لمعرفة ما هو الأفضل له".

وشدد: "إندريك صغير جدًا، ولن تكون هذه آخر مشاركة له في كأس العالم، قد يشارك في كأس العالم 2026، لأنه يمتلك الكفاءة اللازمة، ولكنه قد يشارك أيضًا في كأس العالم 2030، أو كأس العالم 2034، وربما حتى كأس العالم 2038، أعتقد أنه من المهم له العودة إلى اللعب وإظهار قدراته".

إندريك (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.

وخاض المهاجم البرازيلي الشاب في 37 مباراة بقميص "الميرينجي" الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

بينما في الموسم الحالي، لعب 11 دقيقة فقط كبديل في الجولة 11 من الدوري الإسباني.