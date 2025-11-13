تشافي يكشف سبب رحيله عن تدريب برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لنادي برشلونة، عن سبب رحيله من تدريب الفريق الكتالوني.

ورحل تشافي عن تدريب برشلونة بنهاية موسم 2024، بعدما خرج خالي الوفاض.

وأوضح لاعب خط الوسط السابق لبرشلونة: "كان خطأي هو الحفاظ على تلك الطموحات العالية لمدة عام واحد فقط، منذ وصولي وحتى فوزنا بالدوري الإسباني وكأس السوبر لاحقًا، تمكنت من نقد ذاتي وتساءلت: "يا إلهي، ماذا حدث لي؟'".

وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "بدأت مسيرتي التدريبية في برشلونة بتوقعات عالية من اللاعبين والنادي، لأن النادي كان خارجًا من فترة كانت فيها الطموحات منخفضة، لكن هذه التوقعات انخفضت، ولم يعد اللاعبون يتمتعون بنفس الموقف والاحترام والالتزام".

على الرغم من هذه الفترة الصعبة، يؤكد تشافي أنه لا يزال متحمسًا لمواصلة مسيرته: "لقد تعلمت الكثير من هذه التجربة. كان عليّ أن أكون ناقدًا لذاتي".

ويمكث تشافي دون عمل منذ يونيو 2024، ونهاية تجربته مع نادي برشلونة.

وارتبط تشافي بتدريب عديد الأندية في الفترة الأخيرة، ويأتي على رأسها مانشستر يونايتد.